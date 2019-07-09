Altın sabah yükseldi akşam düştü! Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 256,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 256 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 256,20 liradan, bin 687 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 708 liradan, 233 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 237 liradan, bin 648 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 668 liradan, 824 liradan alınan Yarım Ziynet 834 liradan ve 412 liradan alınan Çeyrek Ziynet 417 liradan satıldı.

UZMANLAR NELER SÖYLEDİ?

Analistler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA), İran’ın nükleer anlaşmada belirlenen uranyum zenginleştirme oranını aştığını duyurmasının jeopolitik riskleri artırdığını ve bu konuyla ilgili gelişmelerin takip edileceğini belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Kongre’de yapacağı sunumun yatırımcılar tarafından dikkatle izleneceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde ve dışında sakin bir veri takvimi bulunduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan ons altında 1.387’nin önemli destek, 1.400 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

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