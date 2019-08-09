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Altın son 6 yılın en yükseğinde! Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? (09.08.2019)

Uzmanlar, altının ons fiyatının son 6 yılın en yükseğinde seyrettiğini belirterek, ABD ile Çin arasında yaşanan gerilim nedeniyle artan risk algısının altın fiyatlarını desteklediğini söyledi. Peki bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte 9 Ağustos güncel altın fiyatları...

18:26 -
Haberler Ekonomi
Altın son 6 yılın en yükseğinde! Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? (09.08.2019)

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 264,90 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 264,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 264,90 liradan, bin 744 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 765 liradan, 241,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 245,50 liradan, bin 705 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 725 liradan, 852 liradan alınan Yarım Ziynet 862 liradan ve 426 liradan alınan Çeyrek Ziynet 431 liradan satıldı.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketi, yurt dışında ise İngiltere’de 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla ve sanayi üretimi ile ABD’de Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan ons altında 1.490 doların destek, 1.510 seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.

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