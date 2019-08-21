Altında fiyatlarında yaşanan yükseliş devam eder mi?

Son dönemde yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Altının ons fiyatı 1520 dolar seviyelerine kadar çıktıktan sonra 1500 dolar seviyelerinde dengelendi. Türkiye’de gram altın fiyatları ise 275 TL civarında seyrediyor. Altın piyasası uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın fiyatlarında yaşanan gelişmeleri sozcu.com.tr’ye değerlendirdi.

“AÇIKLANACAK FED TUTANAKLARI ÖNEMLİ”

Uzun süredir ticaret savaşlarının gündemde olduğunu söyleyen Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Bunun dışında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizi indirmesi de yükselişte etkili oldu. Eylül ayında Fed yine faiz kararını açıklayacak. Eğer faiz indirimi devam ederse altın da yükselmeye devam edebilir. Bu nedenle bugün açıklanacak olan Fed tutanakları çok önemli. Fed’in Eylül ayında da faiz indireceği yönünde beklentiler var. Eğer bu beklenti doğru çıkmaz ise o zaman altında bir miktar satış gerçekleşecektir. Ağustos ayında yoğun bir şekilde uzun vadeli altın alımı olduğu görülüyor. Spot piyasa ile vadeli arasında 10 dolarlık bir fark olduğu görülüyor. Vadeli de alımlar zayıflarsa spotta da gerileme olur.” dedi.

“FED FAİZ ARTIRIRSA 1600 SEVİYELERİ GÖRÜLEBİLİR”

Altının ons fiyatının 1500 dolar seviyesinde olduğunu ve orada tutunduğunu söyleyen Yıldırımtürk, “Eğer Eylül’de Fed faiz indirimine giderse 1600 seviyeleri görülebilir. Aksi durumda ise 1400 seviyelerine doğru gerileme görebiliriz. Bugünkü toplantı bir dalgalanma getirebilir.” açıklamasında bulundu.

YÜKSELİŞTE 280 TL, GERİLEMEDE 257 TL

İç piyasada dolarda yaşanan iyimserliğin bir miktar dağıldığını belirten Yıldırımtürk, “Daha önce dolar 5.40’lı seviyelere kadar çekildi. Çok takip etmiyorduk. Bu hareketler altın fiyatlarında da etkili. Dolar 5.65/5.75 bandında. Bu geçilirse 5.75/5.85 olabilir. Gramda yükselişte 280 TL, gerilemede 257 TL seviyesi önemli.” ifadelerini kullandı.