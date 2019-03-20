Altında son durum ne? İşte güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki hareketlilik bugün de yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Hafta başından itibaren artışa devam eden altın fiyatları dün günü 231 liradan kapadı. Bugüne hafif bir düşüşle başlayan altının gram fiyatı 229,7 liradan alıcı buluyor. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 20 Mart altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 20 MART

Gram altın: 229.7

Çeyrek Altın: 379 lira

Tam altın: 1518

Cumhuriyet altını: 1546 lira

ALTIN FİYATLARI DÜN NE KADARDI?

İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 377,00 lira, Cumhuriyet altını 1.542,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,79 yükselişle 231,00 liradan işlem gördü.