Amazon depoculuk otomasyon şirketinden hisse alacak

Amazon, Fransız depoculuk otomasyon şirketi Balyo ile yaptığı yeni anlaşma kapsamında, gelecek yedi yıllık dönem içinde Balyo hisselerinin yüzde 29´unu satın alma opsiyonu sağladı.

Yük kaldırma araçları gibi depoculuk araçlarının otomasyonu üzerinde uzmanlaşan Balyo, Amazon ile yapılan işbirliğini, “Balyo´nun büyümesi, otomasyon çözümlerinin daha da iyi bir hale gelebilmesi ve yatırımlarının sağlamlaştırılabilmesi için harika bir fırsat” olarak tanımladı. Amazon, yapacağı yatırım miktarına bağlı olarak, Balyo hisselerinin yüzde 29´una kadar sahip olabilecek. Balyo hisseleri, anlaşma haberlerinin ardından TSİ 12:17´de yüzde 31.89 arttı.

DHA