Amazon, Türkiye’de organik büyümeye odaklanıyor

Amazon Türkiye’nin bugün düzenlediği basın toplantısında konuşan Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott, satın alma ve operasyon ekiplerini Lüksemburg’dan Türkiye’ye taşıdıklarını belirterek, büyük organik bir Amazon Türkiye hedeflediklerini söyledi.

Amazon Türkiye’nin 300 kişinin üzerinde bir ekibi olduğunu kaydeden Marriott, şirketin Türkiye’deki son bir yıllık performansından memnun olduklarını belirterek şunları söyledi:

“Eylül 2018’de Türkiye’de faaliyete başladık… İtalya ve İspanya’ya da ekonominin zorlu olduğu 2009-2010 yıllarında giriş yapmıştık…. Türkiye’deki ilk yıl performansımızdan oldukça memnunuz.”

Marriott ayrıca Türkiye’deki müşteri deneyimini en üst seviyeye taşımak istediklerini belirterek, bu pazarda başarılı olmak için her yıl onlarca milyon dolar yatırım yaptıklarını da belirtti. (REUTERS)