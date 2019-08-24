Amazon yangını için Amazon’un sahibinden yardım istediler

Brezilya'daki Amazon ormanlar son yıllarda eşi benzeri görülmemiş bir şekilde yanıyor. Uydu fotoğraflarını inceleyen Brezilya Uzay Araştırmaları Enstitüsü INPE bölgede Ocak ile Ağustos ayları arasında 72 bin 800 yangın noktası tespit etti. Bu, geçen yıla göre yüzde 83'lük bir artışı temsil ediyor.

SOĞUK HAVA İLE BİRLEŞİNCE…

Soğuk hava cephesiyle birleşen duman Sao Paulo üzerinde yoğun ve alçak bulutlar oluşmasına neden oldu. Bulutlar dumanların dağılmasını engelledi. Meteorolog Marcelo Celutti, “Bu, suyun kaynadığı tencerenin üzerine kapak koymak gibidir. Yukarı çıkamayan duman, 2 kilometre kadar yukarıda; atmosferin en alt katmanında sıkışıyor” diyor.

Başka bir meteoroloji uzmanı Joselia Pegorim de uydu görüntülerine dayanarak dumanın güneydeki Rondonia ve Acre eyaletlerinin yanı sıra komşu ülke ve Paraguay'a yöneldiğini söylüyor.

Dünya genelinde Amazon'lardaki yangına karşı bir farkındalık oluşurken Twitter kullanıcıları Amazon ormanları hakkında Amazon e-ticaret sitesinin sahibi dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos'tan yardım istedi. Twitter’da oluşturulan #ActForTheAmazon (Amazon için harekete geç) etiketi ile Bezos'a ulaşan Twitter kullanıcıları henüz bir yanıt alamadı. Business Insider'ın ulaştığı Amazon yetkilileri henüz bir dönüş yapmadı.