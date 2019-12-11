Türkiye’ye de satılan uçakla ilgili Boeing’e kötü haber!

Federal Havacılık İdaresi (FAA) başkanı Steve Dickson, bugün yaptığı açıklamada, FAA'nın Boeing 737 Max'in beklenenlerin aksine 2019 yılı sonunda uçuşlara geri dönmeyeceğini açıkladı.
“DAHA ÇOK İŞLEM VE TESTEN GEÇMELİ”
Dickson, bir haber kanalına verdiği demeçte, B-737 Max'ların uçuşlara dönebilmeleri için daha çok işlemden ve testten geçmesi gerektiğini belirtti.
B737 Max tipi uçağa, 2 ölümcül kazanın ardından uçuş yasağı getirilmişti. Türk Hava Yolları'nın bu uçak tipinde 12 adet hazırda ve 12 adette teslimat aşamasında bekleyen uçağı bulunuyor.
TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN FİRMAYA DA SATTILAR
Boeing, bazı 737 MAX uçaklarını THY ve Lufthansa’nın iştiraki SunExpress’e satacağını açıklamıştı.
SunExpress’ten yapılan açıklamada ise 10 adet Boeing 737 MAX-8 siparişi verildiği belirtilerek “Bu uçakların filomuza katılması için tartışmasız bir şekilde bütün uluslararası havacılık otoritelerinin onayının alınması gerekmektedir. Yolcularımızın ve ekip arkadaşlarımızın emniyeti her zaman bizim en büyük önceliğimizdir” denilmişti.
NE OLMUŞTU?
Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait “JT 610” sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı.
189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti. Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı da, 10 Mart 2019’da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.
Etiyopya'daki kazanın ardından Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke “Boeing 737 Max” tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.
Her iki kazada da 737 Max tipi uçaklarda, hücum acısı sensörleri arasındaki veri uyuşmazlığının “Manevra Karakteristiği Takviye Sistemi” (MCAS) adı verilen kontrol sisteminin otomatik pilotu devreye sokmasının etkili olduğu belirtilmişti.