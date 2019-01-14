Son dakika… Dev şirket üretime ara veriyor! Anadolu Isuzu’dan flaş hamle…

Anadolu Isuzu yurt içi pazarda talep daralması nedeniyle Ocak-Nisan döneminde 26 gün üretime ara verecek. Şirket KAP'a açıklama yaparak üretime ara verme kararını bildirdi

Anadolu Isuzu yurtiçi pazarda talep daralması nedeniyle üretime dört ayda 26 gün ara verecek. Şirketin KAP’a yaptığı açıklamaya göre üretime ara verilmesinin toplam satış ve toplam üretime “önemli bir etki” yapması beklenmiyor.

Şirketten KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Yurt içi pazarda talep daralması nedeniyle Ocak ayında 6 gün, Şubat ayında 8 gün, Mart ayında 8 gün ve Nisan ayında 4 gün üretime ara verilecektir. Faaliyetlerin durdurulmasının/İmkansız hale gelmesinin nedeni yurt içi pazarda son dönemde yaşanan talep daralması.

1997’DE BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖRMEYE BAŞLADI

Anadolu Isuzu’nun deneyimi 1965 yılında kamyonet ve motosiklet üretimine başlayan Çelik Montaj’a dayanıyor. 1986 yılına dek Skoda komyonet üretimini sürdüren şirket, 1983’te Isuzu ile lisans anlaşması yaparak Temmuz 1984’te İstanbul Kartal’daki fabrikasında Isuzu araçlarının üretimine başladı.

Şirket üretim faaliyetlerine 1999’dan beri Çayırova Şekerpınar’da kurulmuş yeni fabrikasında devam ediyor. Şirket'in hisseleri 1997 yılında Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır.

REUTERS