Ankapark’ın kapıları ilkbaharda açılacak

Avrupa'nın en büyük temaparkı olma özelliğini taşıyan Ankapark'ın kapılarının ilkbaharda açılacağı bildirildi.

Ankapark İşletmeleri Genel Müdürü Cem Uzan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesince yapılan Ankapark için düzenlenen ihaleyi kazanan 3 Türk ve bir Çinli firmanın 29 yıl işletme hakkına sahip olduğunu hatırlattı. Temaparkın alt yapı ve bazı ürün eksikliklerinin giderilmesi için uğraştıklarını anlatan Uzan, “Ankapark’ın açılışını ilkbaharda yapmayı planlıyoruz. Gecikeceğimizi düşünmüyorum.” dedi.

GÜVENLİK TESTİNDEN GEÇEMEYEN OYUNCAKLAR AÇILMAYACAK

Uzan, oyuncakların kurulum ve testlerinin ilgili firmaların uzman ekipleri tarafından yapıldığını belirterek, güvenliği birinci öncelik olarak dikkate aldıklarını vurguladı. Ankapark’taki ürünlerin testlerini Almanya merkezli uluslararası denetim firması TÜV’ün yapacağını dile getiren Uzan, şöyle konuştu: “Firmaların süpervizörlerini çağırıp dev oyuncakları onlar eşliğinde açıyoruz. Bunun temayülleri ve kuralları var. Süpervizörler, dev oyuncakların tekerlekleri, kaynak alanları ve bağlantı noktaları gibi her şeyi tek tek incelerler. Ondan sonra bize sertifika verilir. Biz o sertifikadan sonra TÜV’e başvururuz. Başvuru sonucu olumlu çıkar ise kullanıma açarız. Güvenliksiz herhangi bir oyuncağın açılması söz konusu bile değil. Bu aslında intihar gibi bir şeydir. Ayrıca Tokyo’nun dünyaca ünlü temaparkında yönetim kurulu başkan yardımcılığı yapmış bir kişi 4 ay bize danışman olarak eşlik edecek.”

“BİZ AVRUPA’NIN EN BÜYÜK TEMAPARKIYIZ”

Uzan, parkta yer alan dev oyuncakların yüzde 90’lık kısmının Avrupa’da faaliyet gösteren firmalardan satın alındığına işaret ederek, dönme dolap ve atlı karınca gibi küçük oyuncaklardan oluşan yüzde 10’luk bölümün ise Türkiye ve Çin’den temin edildiğini dile getirdi. Temaparkın 1 milyon 400 bin metrekarelik alanıyla Avrupa’nın en büyük tesisi olma özelliğini taşıdığının altını çizen Uzan, 130 bin metrekarelik kapalı alan sayesinde Ankara’nın kış turizmine büyük ölçüde katkı sunacaklarını kaydetti.

Uzan, sözlerini şöyle sürdürdü: ” Ankara’nın hava şartlarına uygun ısıtmalı büyük oyuncak çadırları yaptık.Yani 12 ay hizmet verecek bir alt yapı hazır. Buradaki ortam sıcaklığı 22-23 derecedir. Avrupa’nın en büyük temaparkında büyük boy oyuncak sayısı 5’i geçmezken, biz de 28. Orta boy oyuncak sayısı onlarda 5’i geçmiyorken bizim 180, toplam oyuncak sayısı 90 iken bizim 2 bin 117 adettir. Ayrıca 6 doktor ve 2 hemşireden oluşan büyük bir sağlık kurumumuz ve 4 araçlık konvoydan oluşan itfaiye ekibimiz bulunmaktadır.”

GİRİŞ ÜCRETİ 25 LİRA

Giriş ücretlerinde Ankara’daki rayiç bedeli baz alarak fiyatlandırma yaptıklarını ifade eden Uzan, tesislerden şehit ve gazi yakınlarının ise ücretsiz faydalanacağını söyledi. Uzan, Ankapark giriş ücretinin 25 lira olacağını bildirerek, “Oyuncakların biniş fiyatları 4, 5, 6, 8 ve 15 lira olacak. Bu, oyuncakların büyüklüğüne bağlı olarak değişiyor. Ankara’nın rayiç fiyatları dışında herhangi bir fiyatlandırma yapmadık. 25 lira olan giriş bedelinin 5 lirasını parka giriş, 20 lirasını da oyuncak bedeli olarak alıyoruz. Çocuklar oyuncak oynadıkları zaman kredilerinden 20 lirayı tüketecekler.” değerlendirmesinde bulundu.

Dev oyun çadırlarında doğum günü vb. kutlamalar için parti odaları ve kafeteryaların bulunduğunu ifade eden Uzan, “Japon, Çin ve İtalyan mutfağından oluşan restoranlar hizmet verecek. Dünya mutfağını Ankapark’ta görebileceksiniz. Özellikle de Osmanlı temasını ağırlıklı olarak işledik. Osmanlı teması içinde Türk mutfağına ait ne hayal ediyorsanız hepsi burada olacak.” diye konuştu.

ÇİNLİ 500 BİN TURİST GELECEK

Ankapark ile Ankara’ya yeni bir turizm alanı kazandırıldığını vurgulayan Uzan, Ortadoğu, Çin ve Rusya’dan turistlerin ilgisini çekmek için birtakım çalışmalar başlattıklarını belirtti. Başkentte turizm alanında yeni bir gelir kaynağının ortaya çıkacağını vurgulayan Uzan, şunları kaydetti : “Ankara’da turizmi geliştirmeye çalışıyoruz. Çinli ortaklarımız 500 bine yakın Çinli turist getirecekler. Hedefimiz Rus ve Ortadoğulu da getirmek. Bu bağlamda buraya daha çok turist gelirse Ankara’nın turistik yapısını kalkındırıp, Ankaralıların daha düzgün bir gelire sahip olmasını sağlayacağız. Böylelikle de Ankara’nın belki de başka bir gelir kaynağını kurmuş olacağız.” Uzan, Ankapark’ta, 2-17 yaş aralığındaki çocuklar ve gençlerin, 1 milyon 400 bin metrekarelik alanda, 13 dev oyuncak çadırındaki 2 bin 117 oyuncakla eğlenceli vakit geçirirken, ebeveynlerin de dünyaca ünlü markalardan oluşan 100 den fazla mağaza, kafeterya ve restoranlar ile dünya mutfağından lezzetleri tatmanın mutluluğunu yaşayacağını sözlerine ekledi.

AA