Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılı bütçesi belli oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, 25 ilçenin görüşülerek onaylanan 2020 bütçelerinin ardından Büyükşehir Belediyesi, EGO ve ASKİ'nin bütçesi de Belediye Meclisi'nde oy birliği ile kabul edildi. Bütçe gelir ve gider kalemlerinin tek tek okunarak onaylandığı Belediye Meclisi'nde AKP, CHP, İYİ Parti ve MHP grupları adına grup başkan vekilleri ile meclis üyeleri söz alarak bütçe üzerine görüş ve eleştirilerini dile getirdi.

7 MİLYAR 150 MİLYON TL

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek Meclis'e gelen Büyükşehir, EGO ve ASKİ 2020 Mali Yılı Bütçesi'ne ilişkin raporlar kalem kalem okunarak oylandı. Meclis toplantısında, Büyükşehir Belediyesi'nin öngörülen 2020 Mali Yılı Bütçesi 7 milyar 150 milyon TL oldu. ASKİ Genel Müdürlüğü'nün, 2020 Mali Yılı Bütçesi, 3 milyar 422 milyon TL EGO Genel Müdürlüğü'nün 2020 Mali Yılı Bütçesi ise 1 milyar 830 milyon TL oldu. Görüşmeler sonunda yapılan oylamalarda, Büyükşehir, ASKİ ve EGO’nun 2020 Mali Yılı bütçesi oy birliği ile kabul edildi. İHA