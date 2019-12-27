Ankara’da gıda enflasyonu arttı

Ankara’da gıda enflasyonu Aralık’ta yüzde 2.85 arttı; yoksulluk sınırı 7,045 TL oldu. Geçen yıl Aralık’ta açlık sınırı 1,941 lira, yoksulluk sınırı 6,322 lira; bu yıl Kasım’da ise açlık sınırı 2,103 lira, yoksulluk sınırı ise 6,850 liraydı.

SON BİR YILDA MUTFAĞA GELEN YÜK 222 TL

Türk-İş raporunda, “Dört kişilik bir ailenin sadece mutfak masrafı için yapması gereken harcama tutarı son bir ayda 60 TL arttı. Son bir yıl itibarıyla mutfağa gelen ek yük ise 222 TL oldu” görüşüne yer verildi.

TÜİK’in aylık enflasyon verilerini duyurma tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor. (REUTERS)