Ankara’da gıda enflasyonu Şubat’ta %1 arttı!

Geçen yıl Şubat ayında açlık sınırı 1,637 lira, yoksulluk sınırı 5,331 lira; bir önceki ay ise açlık sınırı 2,009 lira, yoksulluk sınırı 6,543 liraydı. Türk-İş açıklamasında “Gıdadaki fiyat artışları satın alma gücünü olumsuz etkiliyor. Özellikle sebzede görülen fiyat artışları tanzim satışları ile dengelenmek istenmesine rağmen kalıcı duruma henüz gelmedi. Çoğu markette sürdürülen enflasyonla topyekûn mücadele kampanya ise başlangıçtaki olumlu etkisini yitirmeye başladı” denildi.

Raporda süt ve yoğurt fiyatı aynı kalmasına karşın peynirde daha önce genellikle 1 kg olan paketlerin ağırlıklı olarak 800 grama düştüğüne dikkat çekildi ve “Buna bağlı olarak peynir kilogram fiyatında artış belirlendi” görüşüne yer verildi.

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“Yaş sebze-meyve fiyatlarındaki artış hızı tanzim satışların etkisiyle azalmasına rağmen mutfak harcamasını olumsuz etkilemeye devam etti” görüşüne yer verilen Türk-İş açıklaması şöyle devam etti:

“Geçtiğimiz ay yüzde 25.90 artışla 7.00 TL olarak hesaplanan ortalama sebze kilogram fiyatı bu ay yüzde 4.71 artışla 7.33 TL oldu. Meyvede ortalama kilogram fiyatı yüzde 4.74 artışla 4.64 TL oldu. Geçen ay 6,22 TL olan ortalama yaş sebze-meyve fiyatı bu ay yüzde 5.79 artışla 6.58 TL olarak hesaplandı.”

TÜİK’in aylık enflasyon verilerini açıklama tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.

REUTERS