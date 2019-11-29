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Yerli ve milli kredi derecelendirme şirketimiz oldu!

Kamu bankaları, özel bankalar ve Borsa İstanbul, Japonya merkezli JCR Avrasya'yı satın alarak Türkiye'nin yerli ve milli kredi derecelendirme kuruluşunu oluşturdu. Yerli ve milli kredi derecelendirme kuruluşunun isminin ne olacağı merak ediliyor. Borsa İstanbul yüzde 18.50'lik payla şirketteki en büyük hisse sahibi oldu. Japonların elinde yüzde 15'lik bir pay kalacak.

08:41 -
Haberler Ekonomi
Yerli ve milli kredi derecelendirme şirketimiz oldu!

Türk bankaları ve finans kuruluşları JCR Avrasya’nın %85.05 hissesini satın almak üzere anlaşma imzaladı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yapılan açıklamada JCR Avrasya’nın %85.05 hissesinin kurucu ortaklarından satın alınması ve Japonya Kredi Derecelendirme Kurumu olan JCR-Japan Credit Rating Agency ile mevcut ortaklığın devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

“EKONOMİDE SAĞLIKLI BÜYÜMEYE DESTEK SAĞLANACAK”

Açıklamaya göre yeni ortaklık, finansal piyasalardan borçlanmak isteyen şirketlerin kredi değerliliğini tespit edecek ve kredi notu sayesinde kaynaklar daha verimli kullanılarak ekonomide sağlıklı büyümeye destek sağlanacak.

“ŞİRKETİN FAALİYETLERİ KISA SÜRECE UYGULAMAYA GEÇECEK”

TBB, uluslararası niteliğe, bilinirliğe ve tecrübeye sahip JCR ile yapılan bu stratejik ortaklığın, ulusal derecelendirme şirketinin faaliyetlerinin kısa sürede uygulamaya geçmesi ve uluslararası piyasalarda tanınırlığı için avantaj sağlayacağını belirterek, ulusal derecelendirme kuruluşunun özellikle risk yönetimi ve borçlanma piyasalarının etkinliği açısından önemli bir görev üstlenerek yerel şirketlerin kredi derecelendirilmesi konusunda daha aktif olacağı belirtildi. (REUTERS)

ORTAKLIK YAPISI

 

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Son güncelleme: 09:19 29.11.2019
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