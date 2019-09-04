Anlaşmasız Brexit Türkiye ekonomisini nasıl etkileyecek?

Pekcan, Türkiye-İngiltere iş forumunda yaptığı konuşmada anlaşmasız Brexit ile ortaya çıkacak sorunları giderecek çalışma grubunun çalışmalarını hızlandırması için İngiliz mevkidaşı ile fikir birliğinde olduklarını da söyledi.

İngiltere’de yeni hükümet 31 Ekim’de, yani sadece iki ay içinde Avrupa Birliği’nden anlaşma sağlayarak veya sağlamadan ayrılmak istiyor. İngiltere’nin AB ve gümrük birliğinden çıkması ise Türkiye’nin ihracatının azalmasına yol açacak, zorlaştıracak ve Türk ürünlerine ek gümrük vergisi uygulanacak.

Pekcan, anlaşmasız Brexit’in iş dünyasını zor durumda bırakacağını belirterek, “Biz bununla ilgili çalışma grubu kurduk. Dün (mevkidaşım) Elizabeth Truss ile yaptığımız görüşmede çalışma grubunun çalışmalarını hızlandırması konusunda hemfikir olduk. İkimiz de Brexit sürecinin Türkiye-İngiltere ilişkilerini her yönden etkilememesi açısından bu teknik çalışmaların hazır olması… konusunda hemfikiriz” dedi.

Pekcan çalışma grubunun en son Haziran ayında görüşmüş olduğunu belirtti.

TİCARET FAZLASI VERİLDİ

Türkiye geçen yıl İngiltere’ye geçen yıl 11.1 dolar ihracat yaparken, 7.4 milyar dolar ithalat ile dış ticaret fazlası verdi. Türkiye’nin ihracatta en kuvvetli olduğu alanlar ise otomotiv, tekstil, elektronik ve beyaz eşya.

Pekcan’ın verdiği bilgiye göre bakanlığın, sektörlerin ve danışman kuruluşların tahminleri dış ticaretin 2.4 milyar dolar ila 3 milyar dolara Türkiye aleyhine olumsuz etkilenebileceğini gösteriyor.

Dış ticaretin en yoğun baskı altına girdiği 3 milyar dolar etki senaryosunda tekstil 1.4 milyar dolar, otomotiv 1.2 milyar dolar, beyaz eşya ve elektronik ise 500 milyon dolar olumsuz etkilenecek.

Pekcan, İngiltere’nin Brexit sonrası Türkiye’den ithal etiği otomotiv ürünlerine %10, tekstile ise %12 ek gümrük vergisi getireceğini söyledi. Pekcan’ın verdiği bilgiye göre bu iki sektör Brexit sonrası İngiltere’nin gümrük vergilerini artıracağı ithalatın %22’sini oluşturan ürün grubu içinde yer alıyor. İngiltere geri kalan ithal ürünlerden ise gümrük vergisi almayacak.

Pekcan Türkiye’nin ve İngiltere’nin aralarında gümrüksüz ticarete izin veren, ticareti etkilemeyecek serbest ticaret anlaşmasının (STA) ise iki ülke arzu ediyor olsa da uluslararası yükümlülükleri nedeniyle Brexit sonrasında imzalayamayacaklarını söyledi. Pekcan “Hem İngiltere’nin taahhütleri hem de Türkiye’nin AB’ye taahhütleri nedeniyle bugün bir STA imzalayamıyoruz” dedi.

Pekcan serbest ticaret anlaşmasının ne zaman imzalanabileceği konusunda ise bilgi vermedi.

Pekcan Türkiye’de bazı şirketlerin anlaşmasız Brexit’in etkileri konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını, bu nedenle bu ay ve Ekim ayında bakanlık olarak şirket toplantılarına başlayacaklarını ifade etti.

REUTERS