Antalya’da ağır bilanço

Tarım alanlarında oluşan zararın büyük olduğundan yakınan çiftçiler, devletten destek beklediklerini, zararı karşılayacak güçlerinin olmadığını söyledi.

20 MİLYON ZARAR VAR

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Tevfik Gökçe, yaklaşık 2000 dönüm örtü altı seranın, 500 dönüm de limon ve porkatal gibi narenciye bahçesinin zarar gördüğünü söyledi. Gökçe, yapılan resmi tespitlerde afetten zarar gören bölgenin 1800 dönüm olarak göründüğünü, fakat hâlâ ulaşamayan, tespit edilmeyen yerler olduğunu belirtti. Gökçe, “Saha geniş 3-4 yerde hasar var. Yağmur ve fırtına olunca ulaşmak zor oluyor. Görevliler de çok ciddi bir çalışma yapamadı. Ben kendim sahaya hakim olduğum için 2000 dönüm seranın zarar gördüğünü söyleyebilirim. Çiftçimizin dönüm başına yaklaşık 100 bin TL gibi bir kaybı var” dedi.

ÜRETİCİ OLARAK 10 GÜN ÖNCE SATIŞ FİYATIMIZ NEYSE BUGÜNDE ODUR

Yaşanan felaketin henüz fiyatlara yansımadığını belirten Başkan Gökçe “Fırtınadan, hortumdan 10 gün önceki fiyatlarımız neyse bugün de aynı. Kesinlikle satışlarımızda 1 kuruş artış yok. Fakat durumu fırsat bilen, karaborsacılar sanki tarım alanlarının tamamı yerle bir olmuş gibi lanse ediyorlar. Bunlara hem üretici, hem de tüketici olarak tepkimiz çok büyük. Bunlar şerefsiz, fırsatçı, vatan hainidir. Tüketicilere sesleniyorum. Üretim satış fiyatlarımızda da hiçbir değişiklik yoktur. Nasıl oluyor da pazar satış fiyatları bu kadar değişiyor anlamıyorum.” dedi.

ÇİFTÇİ ZOR DURUMDA

Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu da Finike'de dolu ve hortum afeti sonucunda 4000 hektar narenciye bahçesi ve 400 dönüm sera alanında yaklaşık 12 milyon TL zarar yaşandığını söyledi.

Sarıçobanoğlu, “Bizim devletimizden istediğimiz şudur, krediyi 5 yıl ertelesinler, 3 yıl ödeme yapmayalım, son 2 yılında da tamamını ödeyelim. Çiftçi ancak bu şekilde ayakta durabilir. Ya da bu durumda devlet borç silmeye gidecek. Bunun yanında çiftçi biraz nefes alabilmesi için, seraların tekrar yapılması, bahçelerin bakımı için karşılıksız bir yardım da gelirse iyi olacak. Çiftçinin durumu gerçekten çok zor. Son 3 yıldır art arda gelen felaketlerin ardından, en geniş arazisi olan çiftçilerin bile kıpırdayacak durumu kalmadı. Çiftçi gerçekten çok kötü durumda. Bu ürünleri biz geçen yılki fiyatlarla yetiştirmiştik. Geçen yıl aldığımız aldığım ilaç bu yıl tam iki misli artmış durumda. Naylon, gübre, mazot da öyle.” diye konuştu.

“ÇİFTÇİNİN ÜZERİNDEN 4-5 EL PARA KAZANIYOR”

Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü “Geçen yıl aynı gübreyi 40 TL'ye alıyorduk, şimdi 73 TL oldu. Ürün hep aynı fiyattan gidiyor. Ama gübre, mazot, naylon ve ilaç fiyatları hep yükseliyor. Öyle milletin abarttığı gibi çok pahalı falan değil. Narenciye burada, yerinde1 TL'dir. Zaten 1 TL masrafı vardır. Bu çiftçiyi nasıl kurtaracak. Bunun dolusu var, afeti var dökülmesi-çürümesi var. Burada domates 5, patlıcan 7 lira. . Süpermarketlerde ki fiyatların 3'de 1'ne satıyoruz. Arada büyük bir uçurum var. Devletimiz bir an önce çiftçiye yardımcı olması lazım. Eğer böyle giderse çiftçilerin hiç biri borcunu ödeyemez duruma gelecektir.”

“CUMHURBAŞKANIMIZ DA DESTEK SÖZÜ VERDİ”

Antalya Muratpaşa Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp ise “Cumartesi günü ilk afetten sonra yaralar tam tespit edilmeden, hemen ertesi gün tekrar bir daha afet yaşadık. Son yaşanan afette büyük bir yıkım oldu” dedi.

Muratpaşa’nın yanı sıra Serik, Aksu ve Kumluca ilçelerinde de zararın büyük olduğunu belirten Nazif Alp, Muratpaşa İlçesinde seralarda 400, bahçelerde ise 800 dönümün üzerinde alanın hasar gördüğünü söyledi. Alp, “Devletimizden destek bekliyoruz. Borçlarımızın ertelenmesi istiyoruz. Çiftçilerimizin bir tanesi bile seralardaki zararı kaldıracak güçte değildir. Bu yüzden devletten gelecek desteği bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızda destek sözü verdi. Umarım bu destek bir an önce gerçekleşir.” dedi.

KAŞ'TA ZARAR YOK

Kaş Ziraat Odası Başkanı Ramazan Süer, yaşanan afette Kaş çiftçisinin önemli oranda zarar yaşamadığını söyledi. Felaketin Kumluca ve civarında daha yüksek olduğunu belirten Süer, Kaş'ta 2 ila 3 seranın zarar gördüğünü bununda maddi olarak büyüklük arz etmediğini ifade etti. Süer, Fırtına ve hortumdan zarar gören ilçelerdeki çiftçi kardeşlerimize, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.