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Antalya’da tanzim et satışına büyük ilgi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan kırmızı et tanzim satış mağazası vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Halk Et Kepez Satış Mağazası’nda bir haftada toplam bin 600 vatandaş alışveriş yaptı, 2.5 ton et ürünü satıldı.

İsmail AKIN / Antalya
15:53 -
Haberler Ekonomi
Antalya’da tanzim et satışına büyük ilgi

Antalyalıların güvenilir, kaliteli, sağlıklı et ürünlerine uygun fiyatla ulaşabildiği Halk Et Kepez Satış Mağazası’na Antalyalılar yoğun ilgi gösteriyor.

KIYMA 35.90 TL, KUŞBAŞI 44.90 TL

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in seçim öncesi açıkladığı projeler arasında yer alan, ilk şubesi 11 Aralık'ta Kepez İlçesi Zafer Mahallesi'nde hizmete açılan Halk Et Satış Mağazası, halkın yoğun ilgisiyle karşılandı.

Halk Et Kepez Satış Mağazası'nda bir haftada toplam bin 600 vatandaş alışveriş yaptı

Halk Et Mağazası üreticiden halka kaliteli ve sağlıklı et ürünlerini profesyonel ekibi ile hijyen koşullarına uygun olarak sunuyor. Bir haftada 1600 vatandaşın alış veriş yaptığı Halk Et Mağazası'ndan vatandaşlar yaklaşık 2 bin 500 kilogram et ürünü satın aldı.

Vatandaşlar bu fiyatta kırmızı eti bulmanın zor olduğunu belirtiyor.

Kıymanın 35.90 TL, kuşbaşının 44.90 TL'ye satıldığı mağazada, diğer et ürünlerinin piyasa fiyatlarının altında olması halkın yüzünü güldürdü.

VATANDAŞLAR FİYATLARINDAN MEMNUN

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Halk Et Mağazası ile halkçılığın en güzel örneğini gerçekleştirdiğini ifade eden vatandaşlar, fiyatlarından çok memnun olduklarını ifade etti.

Vatandaşlar, “Bu kalitede bu fiyatlara dışarıda et alamayız. Mağaza pırıl pırıl, tertemiz. Personel çok ilgili ve işini iyi yapıyor. Bu hizmet halkçılığın güzel bir örneğidir. Başkan Muhittin Böcek'e bizlere bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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