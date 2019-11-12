Antalya’da vatandaşa ucuz et satılacak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in seçim vaatleri arasında yer alan Halk Et Projesi, Kepez'den başlıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ANET Et Satış Mağazası adını alacak tanzim satış mağazasının bir ay içinde hizmete girmesi hedefleniyor.

“ANTALYALI BESİCİNİN HAYVANINI İLK ELDEN ALACAK”

Vatandaşın bütçesini zorlamadan uygun fiyata et alabilmesine imkan sağlayacak proje kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANET, Antalyalı besicinin hayvanını ilk elden alacak. ANET tesislerinde sağlıklı ortamda kesimi yapılan hayvanlar, yine ANET et satış mağazaları vasıtasıyla Antalyalılara ulaştırılacak.

Üreticiden tüketiciye ucuz ve sağlıklı gıda zinciri oluşturularak yerelden kalkınmaya destek olması hedeflenen proje ile ekonomik fiyatla kaliteli et üretilecek ve tüketicinin yüzü gülecek.

“İLK ETAPTA 3 ADET ET SATIŞ MAĞAZASI AÇILACAK”

ANET tarafından ilk etapta Kepez, Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde olmak üzere 3 adet et satış mağazası açılacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi ANET Et Satış Mağazaları süreç içerisinde tüm ilçelere yayılacak.