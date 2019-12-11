Antalya’da vatandaşa ucuz et satışı başladı

Türkiye’de kırmızı et fiyatları cep yakmaya devam ederken Antalya Belediyesi’nden vatandaşı sevindiren bire haber geldi. Antalya’da vatandaşların ucuz et alabileceği ilk mağaza açıldı.

Halk Et Satış Mağazası'nı Antalyalıların hizmetine sunmanın verdiği mutluluğu yaşadıklarını söyleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Vatandaşlarımız bundan sonra ucuz et yiyecekler” dedi.

Sağlıklı, güvenilir ve uygun fiyatlı olduğu için Halk Et'i tercih ettiklerini söyleyen vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını ifade etti.

Halk Et satış mağazalarının ilki Kepez Zafer Mahallesi'nde hizmet vermeye başladı. Pazar hariç haftanın 6 günü 08.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek Halk Et'te dana kıymanın kilosu 35 lira 90 kuruş, dana kuşbaşının kilosu 44 lira 90 kuruş gibi rakamlarla satılıyor.

Halk Et Satış Mağazası'nı Antalyalıların hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Muhittin Böcek şunları söyledi:

“Vatandaşlarımız bundan sonra ucuz ve sağlıklı et yiyecekler. Biz mal alımlarını ilk elden yapmaya çalışıyoruz. Bunun için içerisinde veteriner, gıda mühendisi ve uzman kişilerin olduğu 5 kişilik bir komisyon kurduk. Bu ekip hayvanlarımızı alıyor. Kendi mezbahamızda kestiriyoruz daha sonra da veteriner gözetiminde bunları işliyoruz. “Kıymayı ve eti piyasa fiyatının altında satıyoruz. Hem de sağlıklı ve güvenli bir şekilde. Nüfusa göre diğer ilçelerimizde de satış mağazalarımızı oluşturmaya başlayacağız. İlk önce burada satışa başladık. Vatandaşlarımızın memnuniyetlerini ölçüyoruz. Antalyalılara en güzel hizmeti sunmak bizim görevimiz.”

“YÜZDE 25'LİK BİR İNDİRİM SÖZ KONUSU”

Fiyatları belirlerken, Antalya'daki kasapların piyasa incelemesini yaptıklarını belirten ANET Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Kocagöz şöyle konuştu:

“Piyasada 54 liradan, 40 liraya kadar kıyma var. Fiyat ortalaması 47.5 lira. Biz 35.9 kuruşa veriyoruz. Yani yüzde 25'lik bir indirim söz konusu. Bugün 750 gram kıyma alan vatandaşımız böylece 1 kilo alabilme şansına sahip oldu. Amacımız vatandaşa hizmet. Burada da piyasanın çok az altında, yüzde 2, yüzde 5 gibi altında, yine onlardan düşük ürün satmaktayız.

Fakat burada bizim ve vatandaşımız için en önemli şey etin sağlıklı ve güvenilir olması. Bununla alakalı 5 kişilik bir komisyon oluşturduk.

Bunların içinde veteriner, uzman arkadaşlarımız var. Malı biz direkt besiciden alıyoruz. Malı yine mezbahamızda veteriner arkadaşların huzurunda kestiriyoruz. Hijyen, sağlık, kalite anlamında daha üstün bir et yok.

Bu kaliteli etin de fiyat ortalaması Antalya'da 47.5 lira. Aydın'da Ege Et var. Bunlarında fiyatlarını araştırdık. Orada kıyma 40 lira. Biz Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatıyla 35.9 kuruşa verdik. Sonuçta sıfır karla çalışan bir müesseseyiz”

“UCUZ VE SAĞLIKLI OLMASI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

Piyasada satılan etlerin sağlıklı olduğundan şüphe duyduklarını ifade eden Oya Durmuş (49) Halk Et'in bu konuda güvenilir bir yer olacağını söyledi. Durmuş, “Dışarıda et çok pahalı. Fiyatların yanına dahi yaklaşmak zor. Üstelik nereden geldiği, ne olduğu belli değil. En azından burası belediyeye ait olduğu için temiz olur. Bizim için iyi oldu. Tabii ki önce fiyatlara bakmamız lazım. Kasaplara göre ucuz mu diye. Bizim için ön önemli şeylerden biri de ucuz olması” dedi.

“İLK ETAPTA 3 ADET ET SATIŞ MAĞAZASI AÇILACAK”

ANET tarafından ilk etapta Kepez, Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde olmak üzere 3 adet et satış mağazası açılacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi ANET Et Satış Mağazaları süreç içerisinde tüm ilçelere yayılacak.