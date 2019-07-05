Antalyalı, limonu taneyle alıyor

Yazın gelmesiyle tarla ürünleri, satış için Antalya’daki pazar tezgahlarına çıkarıldı. Fiyatların kısa sürede düşüşü, tüketiciyi memnun ederken, çiftçi ve pazarcı esnafı ise bundan şikayetçi oldu. ‘Yatak limon’un pazar tezgahlarına çıkarılmasıyla Antalya Semt Pazarı’ndaki kilo fiyatı, 6- 7 liradan 10 liraya çıktı.

Antalya Toptancı Hali’nde birinci sınıf limon, 7 liradan çıkışla pazar tezgahlarına getiriliyor. 8- 10 liradan satılan limon, tek tek alınırken, ortalama 1 kiloda tane fiyatı, 1,25 ile 1,50 liraya denk geliyor. Pazarcı esnafı ise fiyatı nedeniyle tüketicinin, limonu taneyle aldığını söyledi.

DOMATES 2 LİRA

Öte yandan halde domates, 0,50- 0,80 lira arasında satılırken, pazarda ise 1,5 ile 2 liradan alınıyor. Çiftçilerin tarlada kalmasına tepki gösterdiği karpuzun kilosu ise 0,30- 0,40 liradan çıkış yapıyor. Pazarda kilosu 1 lira ile tanesi 5 liradan tezgahta yer alan karpuzun fiyatı, tüketiciyi memnun ederken, çiftçinin ve esnafın ise yüzünü güldürmedi.

Antalya Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, pazar tezgahları ile toptancı halinin durumunu değerlendirdi. Akcan, “Tarım sektörü olarak can çekişiyoruz. ‘Enflasyon düşer’ derken, üretici ve esnaf bitiyor. Ne olacak bu durumumuz?” diye konuştu.

DHA