AÖL kayıt yenileme işlemleri başlıyor… AÖL kayıtları ne zaman?

Lise öğrenimi dışarıdan tamamlamak isteyenlerin kayıt yaptırdığı AÖL yılda 3 dönem olarak devam ediyor. MEB, AÖL kayıt tarihlerini duyurdu. AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri yarın yani 9 Ocak'ta başlıyor.

2019 yılında Açık Lise yani AÖL öğrencileri için kayıt yenileme işlemleri için tarihler belli oldu. MEB, AÖL iş takvimini yayımladı. Öğrenim hayatına uzaktan eğitim yoluyla devam etmek isteyenler haberimizden AÖL kayıt yenileme tarihlerini öğrenebilirler.

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2018-2019 2. Dönem İlk Kayıt işlemleri 9 Ocak 2019 ile 6 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

MEB AÖL İŞ TAKVİMİ

KİMLER AÖL ÖĞRENCİSİ OLABİLİR?

18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yılda 2 dönem, 3. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur.

Öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar. Kayıt Yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanır.