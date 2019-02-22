Apple kredi ile satışlara başlıyor

Geçtiğimiz günlerde Türkiye ve Rusya gibi pazarlarda satışların daraldığından bahseden Apple bu pazarlarda indirim yapacağını açıklamıştı.

Wall Street Journal’ın haberine göre; Apple'ın Türkiye'de indiriminin ne zaman yapılacağı merakla beklenirken şirket Çin'de satışları artırmak için enteresan bir hamleye imza attı.

Apple, e-ticaret platformu Alibaba ile yaptığı ortaklık sorucunda iPhone almak isteyenlere faizsiz 48 aylık kredi imkanı tanıyacak. Çin'de iPhone 8 5.099 yuan'a (758 dolar) satılıyor. iPhone XR ise 6499 yuan (967 dolar) Apple ise minimum 595 dolarlık faizsiz iki yılda ödemeli krediyi Çinli müşterileri için devreye aldı.

IDC'nin verilerine göre; Apple'ın Çin'e yaptığı iPhone sevkiyatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 düşmüştü.