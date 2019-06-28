Apple Music’ten yaz hazırlığı

Yaza Özel hazırlanan oda içerisinde yer alan konuk odasında, dünyaca ünlü sanatçıların hazırladığı müzik listeleri yer alıyor. Chris Hemsworth'un Yaz Keyfi, Shawn Mendes'in Yaz Miksi, Kygo'nun Günbatımı Notaları, Khalid'in Yaz Tatili, Kendall Jenner'ın ZAZA Yazı ve daha pek çok ünlü listesi Yaza Özel müzik odasında dinleyicilerle buluşturulacak.

Yaza Özel Müzik Listeleri

“Yaz Notaları” bölümünde ayrıca yaz aylarında dinlemek isteyeceğiniz parçalardan oluşan şarkı listeleri, Yaz Esintili Parçalar, Akustik Yaz, Yaz Hitleri: Türkçe Pop, En iyileri: Yaz Şarkıları, Yaz Havası, Güneşi Hisset, Havuz Başı Keyfi gibi Apple Music küratörleri tarafından hazırlanmış, moda göre dinlemek istenen şarkılarla yazın keyfini daha fazla çıkacağı belirtiliyor.

Yaza Özel Odasında Apple Music'e özel keyifli radyo istasyonları da var. Türkçe Pop, Chill Out, Tropikal Müzik, Samba, Hawaii Müziği gibi farklı zevklere göre radyolar oluşturulmuş.