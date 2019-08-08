Apple sesimizi mi kayıt ediyor?

Teknoloji devi Apple'a Siri uygulamasıyla kullanıcıların sesini kayıt ettiği iddiası ile dava açıldı.

The Guardian'da yer alan habere göre Siri uygulamasında müşteri memnuniyetini ölçmek amacı ile Apple tarafından çalışan taşeron şirket kullanıcıların seslerini kayıt ediyordu.

Apple, Siri memnuniyet ölçme projesini rafa kaldırdığını duyurdu.

Guardian'da yer alan habere göre Siri'nin milyonlarca kişinin yanlışlıkla Siri'yi açtığı andaki özel konuşmalarının Apple'ın taşeronu tarafından kayıt altına alınmış olabileceğini ortaya çıkardı. Apple'ın bu konu hakkında müşterilerini uyarmadığına dikkat çekildi.

Normal koşullarda sesli asistan Siri kullanıldığında kullanıcının sesi Apple'ın siri server'ına gönderiliyor fakat cihaz numarası Siri server'ında kayıtlı olmadığı için kimin sesinin hangi cihana ait olduğu bilinmiyor.

Siri'ye verilen komutlardaki ses kayıtları yasalar gereği altı ay kadar Apple server'larında tutuluyor. Apple'ın bu ses kayıtlarını daha uzun süre saklayıp saklamadığı merak ediliyor.