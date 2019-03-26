Apple yeni servislerini tanıttı

Apple dün düzenlediği etkinlikte dört yeni servisini dünyaya tanıttı. İşte Apple’ın tanıttığı yeni hizmetler…

APPLE NEWS+

Apple'ın CEO'su Tim Cook'un sunumda tanıttığı ilk hizmet Apple News+ oldu. Apple ABD'deki pek çok ünlü dergi ve gazeteyi bünyesinde bulunduracak bir platform kurdu. Bu platformu üye olmanın aylık bedeli 10 dolar (58 TL) olacak. LA Times ve Wall Street Journal gibi ABD'nin ünlü günlük gazeteleri de platformda yerini aldı. Dünyanın en eski dergileri arasında bulunan National Geographic, The New Yorker ve Wired'da platformda yerini alacak. Apple News+'ta sadece basılı yayın organlarındaki içerikler değil aynı zamanda Apple News+'a özel dijital içerikler de olacak. Apple News+'ın dijital yayıncılığa kalıcı yeni bir gelir modeli getirip getiremeyeceği merak ediliyor.

APPLE TV +

Apple, Netflix'e rakip olarak geliştirdiği yeni platformu Apple TV+'ı da tanıttı. Şirket artık Amazon, Netflix ve Disney ile birlikte dijital video alanında da rekabet edecek. Apple+'ın ilk orijinal içeriklerini yapacak isimler arasında Steven Spielberg, J.J. Abrahams ve Sophio Coppola gibi tecrübeli isimler bulunuyor.

Reese Witherspoon, Jennifer Aniston ve Steve Carell'ın yer alacağı ‘The Morning Show' isimli proje de platformda olacak.



Apple aynı zamanda Apple TV sahiplerinin bütün dijital video içeriklerini tek bir hesaptan yönetmelerine imkan verecek.

APPLE CARD

Apple'ın dün sanal kredi kartını da tanıttı Apple Card ismi verilen sanal kredi kartı ile Apple Store'dan alınacak ürünlerde yüzde 3 indirim yapılacak.

APPLE ARCADE

Apple sadece kendi platformuna özel oyunları Apple Arcade platformunda topluyor. 100'ü aşkın iOS işletim sistemi oyunu ücretli olarak bu platformda satışa çıkarılacak. Platformun sonbaharda devreye alınması bekleniyor.