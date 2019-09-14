Apple’da centilmenlik istifası

New York Times’ta yer alan habere göre; Apple'ın, video servisini başlatması ve Netflix'in en büyük rakibi olma konusunda adım atması üzerine stream video servisinde ciddi hazırlık yapan Disney'in CEO'su Robert (Bob) Iger, Apple'ın yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti.

Apple hafta içi Salı günü iPhone 11 tanıtımında yeni video servisinden de bahsetmiş 1 Kasım'da çıkacak olan servisin aylık ücretinin 5 dolar olacağını açıklamıştı.

Hali hazırda video pazarında Disney sahip olduğu Hulu ile önemli bir oyuncu olurken kendi ismini verdiği Disney Plus 12 Kasım'da aylık 7 dolara satışa çıkacak.

Warner Media'nın sahibi olduğu AT&T de HBO Max ile önümüzdeki yıl yarışa katılacak.

Robert Iger 2011 yılında Apple'ın yönetim kuruluna katılmış Apple'ın bilgisayarlardan ziyade akıllı telefonlara yönelmesi konusundaki stratejinin bir parçası olmuştu.

Bob Iger'ın Apple yönetim kurulundan ayrılması ile birlikte Apple'ın yönetim kurulu üye sayısı yediye indi. Facebook'un sekiz, Amazon'un on, Microsoft'un on dört yönetim kurulu üyesi bulunuyor.