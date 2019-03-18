Apple’dan iki yeni iPad

Dünyanın en büyük teknoloji şirketi olan Apple yeni iPad Air ve iPad Mini’yi duyurdu. Ürünler Apple sitesinde yayımlandı

iPAD AİR

Apple, iPad Air’da Neural Engine'a sahip A12 Bionic çip kullandı. Cihaz True Tone özellikli 10.5 inç Retina ekrana sahip. Önceki iPad Air 9.7 inç boyuntunda ekrana sahipti. Ayrıca Apple Pencil ve Smart Keyboard da buluyor. Yeni iPad Air 456 gram hafifliğinde ve 6,1 mm inceliğinde. Pi ömrü ise 10 saate kadar çıkabiliyor.

iPAD MİNİ



Yeni iPad mini, 500 gramdan daha hafif ve 6,1 mm inceliğinde. 10 saate kadar pil ömrü bulunuyor. Neural Engine'a sahip A12 Bionic çipe sahip. Tekrar eden kalıpları anlamak, tahminlerde bulunmak ve deneyimleyerek öğrenmek için gerçek zamanlı yapay öğrenme teknolojisini kullanıyor. iPad mini'nin 7.9 inç ekranında 3 milyondan fazla piksel bulunuyor.