Apple’dan uyarı: Kredi kartını cüzdanınıza koymayın!

Apple'ın çıkardığı yeni kredi kartında çok önemli bir detay atlanmış gibi! Apple kullanıcılarına kredi kartını deri cüzdanlarına koymamalarını tavsiye ediyor. Çünkü titanyum malzemeden yapılan kart deri cüzdana konduğu zaman kredi kartının rengi soluyor.

Apple Card şu an sadece ABD’de kullanılabiliyor. Kartın ne zaman Türkiye’de kullanıma sunulacağı açıklanmadı.

CNN Money’nin aktardığı Apple'ın resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre, “Eğer titanyum malzemeden yapılmış Apple Card'ınız sert yüzeye veya maddeye temas ederse kaplaması zarar görebilir” ifadesi kullanıldı.

Apple aynı zamanda kredi kartını kullanıcıların çantalarında da taşımamaları gerektiği uyarısında bulundu.

Kısaca Apple'ın yaptığı açıklamaya göre kredi kartının hiçbir yüzeye dokunmaması gerekiyor. Apple geçen mart ayında kredi kartını duyurduğunda bugüne kadar kart teknolojisindeki en sansasyonel ürün olarak lanse etmişti.

Goldman Sachs tarafından düzenlenen Apple Card, Mastercard altyapısını kullanıyor. Kart sadece iPhone'daki cüzdan uygulaması ile entegre olarak çalışıyor.

Apple kredi kartının mikrofiber malzemeden uzak tutulması gerektiğini ve nemli ortamlarda tutulmaması önerisinde de bulunuyor.