Ara tatilde veliler tam servis ücreti mi ödeyecek?

18 Kasım-22 Kasım tarihleri arasında milyonlarca öğrenci Kasım Ara Tatili'ne çıkacak. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ilk kez Kasım Ara Tatili uygulamasını başlatırken veliler Kasım ayı için ne kadar servis ücreti ödeyeceklerini merak ediyor.

18 Kasım'da başlayacak tatil 22 Kasım Cuma gününe denk geldiği için 25 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak.

Veliler haliyle bir hafta eksik servis parası ödemeyi bekliyor fakat servisçiler aynı kanaatte değil.

SERVİSÇİLER: TAM ÜCRET ALACAĞIZ

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk UKOME'nin bir haftalık tatil ücretinin alınmaması konusunda bir kararı olmadığını söylerken öğrencilerden velilerlerden tam ücret alınacağını söylüyor.

Öztürk sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: UKOME kararında 1 haftalık ara tatilde öğrencilerden para alınmamasıyla ilgili herhangi bir madde yok. Hostes hepsi tam maaş aldığı için biz servisçiler de ücretlerini tam almak isteyecektir. UKOME kararında bu yönde bir karar çıksa bile biz ücretin tam ödenmesi yönünde talepte bulunacağız.

İSTANBUL’DA SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR?

0-1 KM: 243 TL

1-3 KM: 266 TL

3-5 KM: 289 TL

5-7 KM: 300 TL

7-9 KM: 317 TL

9-11 KM: 367 TL

11-13 KM: 422 TL

13-15 KM: 444 TL

15-17 KM: 478 TL

17-19 KM: 506 TL

19-21 KM: 539 TL

21-23 KM: 561 TL

23-25 KM: 583 TL