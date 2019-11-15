Ömrünü tamamlamış araç sahiplerinin sıklıkla merak ettiği konulardan biri de aracın hurdaya çıkarılması. Sizin de zarar görmüş, motor ve ekonomik açıdan kullanılmaz halde olan, kaza yapmış veya bunun gibi çeşitli sebeplerden dolayı artık trafiğe çıkamayacak durumda olan aracınız mı var? Bu aracı hurdaya nasıl çıkaracağınızı mı araştırıyorsunuz? O zaman hazırlamış olduğumuz haberi dikkatle incelemenizde fayda var. Trafiğe çıkamayacak durumdaki araçların nasıl çekileceği, nasıl hurdaya çıkarılacağı hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz haberimizde, hurdalık için adım adım yapmanız gerekenleri bulabilirsiniz. Peki, araç hurdaya nasıl çıkarılır? İşte ayrıntılar…

ARAÇLAR HANGİ HALLERDE HURDAYA ÇIKARILIR?

Motorlu bir taşıtın trafikten çekilerek hurdaya ayrılabilmesi için bazı şartların bulunması gerekmektedir.

Mevcut şartlar;

-Araç kullanılmaz hale gelmişse,

-Yanmışsa,

-Paslanmışsa,

-Motor ve geri kalan parçaları ya da bütünü yaşını doldurmuşsa,

-Sürekli muayene, vergi ve sigorta masrafı çıkarıyorsa, bu araç artık hurdaya çıkarılabilir.

ARAÇ HURDAYA NASIL ÇIKARILIR?

Yürür vaziyette olmayan bir aracın ruhsatı ve plakası üzerinde olmak kaydı ile çekici üzerinde TÜVTÜRK araç muayene istasyonuna götürmeniz gerekmektedir. TÜVTÜRK araç muayene istasyonuna götürmüş olduğunuz aracınızı “Araç trafiğe çıkmaya salih değildir” diyerek bunun tespiti için gerekli işlemleri yaptırırsınız.

Yürür vaziyette olan bir aracın hurdaya çıkarılması için ise yine aracınızı kendiniz TÜVTÜRK araç muayene istasyonuna götürmelisiniz. Ancak bu durum biraz daha risklidir. Arcın yolda kalması ve çevirmeye girmesi ihtimali vardır. Bu durumda da araç bağlanır.

TÜVTÜRK araç muayene istasyonuna gelen araç için gerekli işlemler gerçekleştirilir. Daha sonra aracın hurdası Makine Mühendisleri Odasına verilir. Bu şekilde araç hurdaya çıkarılmış olur.

Hurdaya çıkarılacak araç için gerekli evraklar ise;

-Hurda dilekçesini

-Eski tescil ve trafik belgeleri ve trafik plakaları,

-İki tane trafik tescil ve müracaat formu,

-Nüfus cüzdanı,

-Firma adına alınmış bir ara ise ticaret sicil gazetesi,

-Sicil kayıt süresi ve imza sirküleridir.