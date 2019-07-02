Araç muayene cezası nasıl hesaplanır?

Araç sahiplerinin belirli aralıkla yaptırmak zorunda olduğu araç muayenesi, yaptırılmadığı takdirde gecikme cezası uygulanır. İşte bu cezanın hesaplanması konusu da en çok merak edilen konulardan biri… Araç muayenesi gecikme cezası nasıl hesaplanır? Gecikme bedeli nasıl ödenir? İşte araç sahiplerinin akıllarındaki tüm sorular ve cevaplarını bulabileceğiniz haberimiz…

ARAÇ MUAYENE GECİKME CEZASI NASIL HESAPLANIR?

Araç muayenesi süresi geçen araçlardan muayene geçerlilik tarihinden itibaren gecikme bedeli alınmaktadır. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 25539 sayılı ve 31.04.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5228 sayılı Kanunla değişik 35 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre bu gecikme bedeli muayene süresi geçirilen her ay için muayene ücretinin %5’i oranında tahsil edilir. Tahsil edilen bu tutar Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresi Başkanlığı'na aktarılmaktadır.

Ancak trafikten çekme belgesi alıp belli bir süre sonra tekrar trafiğe çıkan araçlardan trafikten çekildiği ve belgelenebildiği süre boyunca gecikme bedeli alınmaz.

Aynı zamanda araçların muayene süresinin kanıtlanamadığı durumlarda ise 01.01.2005 tarihi esas alınır. Gecikme bedeli bu tarihe göre tahsil edilmektedir.

ARAÇ MUAYENE GECİKME CEZASINI NASIL ÖĞRENECEKSİNİZ?

Türkiye'deki periyodik araç muayenesinde yetkili ve görevli tek kuruluş TÜVTÜRK'ün resmi sitesinden yapabileceğiniz araç muayenesi sayesinde gecikme bedelini kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

TÜVTÜRK linki;

https://www.tuvturk.com.tr/gecikme-bedeli.aspx

TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARINDA VERİLEN HİZMETLER NELERDİR?

TÜVTÜRK ‘te 210 Sabit, 5 motosiklet, 74 gezici ve 14 gezici traktör istasyonu bulunmaktadır. Yılda olarak 9 milyonu aşkın aracın periyodik bakımı yaparak yola uygunluğunu ölçen TÜVTÜRK araç muayene istasyonunun verdiği hizmetler şu şekildedir;

Periyodik Araç Muayenesi

Yola Elverişlilik Muayenesi

Tadilat Sonrası Muayene, Zorunlu Muayene

Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü

Tespit