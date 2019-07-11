Araç muayene randevu kayıt işlemi: Araç muayenesi için nasıl randevu alınır?

TÜVTÜRK araç muayene randevusu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen milyonlarca sürücü internette sorgulama yapıyor. Daha detaylı bilgi alabilmek için yapılan bu sorgulamalarda, TÜVTÜRK'ün gerçekleştirdiği araç muayene randevu kayıt işlemi nasıl olur? Araç muayenesi için nasıl randevu alınır? Araç muayenesi için gerekli evraklar nelerdir? Bu ve bunun gibi sorgulamalar ile trafikte güvenliği sağlamak için yaptırılması mecburi olan araç muayenesi işlemlerinizi daha kolay halledebilirsiniz. İşte ihmalinde maddi, manevi büyük zararlarla sonuçlanabilecek araç muayenesi hakkındaki ayrıntılar…

ARAÇ MUAYENE RANDEVU KAYIT İŞLEMİ: ARAÇ MUAYENESİ İÇİN NASIL RANDEVU ALINIR?

Araçları için muayene randevusu almak isteyen vatandaşlar, araç muayenesi için Türkiye'de yetkili tek kurum olan TÜVTÜRK internet sitesinde https://www.tuvturk.com.tr/ yer alan ücretsiz randevu bölümünü eksiksiz bir şekilde doldurmalı. Bu bölümde sizden istenen bilgiler,

– Plaka No

– Ruhsat Seri ve No

– Şehir bilgisidir.

Bu bilgileri doğrultusunda araç sahipleri, istedikleri gün ve saate randevu isteyebilecek. Aynı zamanda randevularında değişiklik yapmak isteyen vatandaşlar da, site içerisindeki aynı bölümden bilgilerini güncelleyebilecek.

ARAÇ MUAYENESİ İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER NELERDİR?

Araç muayenesine gitmeden önce, araca ve araç sahibine ait bazı bilgiler ve evrakların mutlaka yanınızda olması gerekmektedir.

– Ruhsat (Trafik Tescil Belgesi ve Motorlu Araç Trafik Belgesi)

– Satış ve devirlerde, Tescil Belgesi noter tarafından alındığından yenisi düzenlenene kadar, noter tarafından verilen “EK-44 Araç Tesciline İlişkin Geçici Belge”

– Trafik Sigortası

– Vekalet Durumu

– T.C Kimlik no’sunu gösteren nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport

– LPG/CNG’li Araçlarda tankın üzerinde yer alan bilgi etiketindeki bilgilerin okunur şekilde olması ve LPG/CNG Tadilatı sonrası muayenelerde “Montaj Tespit Raporu” ve “Gaz Sızdırmazlık Raporu” muayeneye giderken yanınızda olması gereken zorunlu evraklardır.