Araç sahipleri dikkat! İhlalli geçiş sigortaya yansıyacak

Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortalarında sistem değişiyor. Buna göre kırmızı ışık ihlali, hız sınırı ihlali gibi nedenlerden dolayı ceza yiyen sürücüler sigorta yaptırırken daha fazla para ödeyecek. Örneğin eskiden sigortası için 500 TL ödeyen bir sürücü eğer trafikte çok fazla ihlal yapıyorsa bu rakam 2 bin TL’ye kadar artabilecek.

SÜRÜCÜ İHLAL YAPTIĞINDA TRAFİK SİGORTASI DAHA FAZLA ÇIKACAK

İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Turusan Bağcı konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Sürücülerin kırmızı ışık ihlali, hız sınırı ihlali gibi nedenlerden dolayı kendilerine ceza puanı uygulanabildiğini söyleyen Turusan Bağcı, “Sürücüler kırmızı ışıkta geçtiğinde, hız sınırını aştığında veya alkollü araç kullandığında ceza puanı alıyor. Belli bir puana geldiğinde ise ehliyetine el konuluyor. Bu durum sigorta şirketine yansımamaktaydı.” dedi.

SÜRPRİMLİ (EK ÜCRETLİ) CEZA

Artık sigorta şirketlerinin sürprimli cezaları uygulayabileceklerini belirten Bağcı, “Sigorta şirketleri sürücülerin ceza puanlarına ve bunları alma sebeplerine göre trafik sigortası primlerini indirimli tarifeden değil sürprimli cezalı tarifeden yapabilecekler. Örneğin standart hususi yeni bir binek araba için 3 yıldan fazla hasarsız indiriminiz var. Bundan dolayı son basamak indirim aldığınızı düşünürsek ortalama 380 TL gibi trafik sigortası primi öderken sigorta şirketinin bilgisi haberi yokken kırmızı ışıkta geçme, hız sınırlarını ihlal etme, alkollü araba kullanma gibi sebeplerden ceza aldığınızı varsayalım bu durumda sigorta şirketi sigorta primini tespitinde bunları dikkate alarak sigorta primine sürprim uygulayabilir. En üst cezalı prim ile 1.800 – 2.000 TL gibi bundan dolayı daha fazla prim ödeyebilirler.” dedi.

Ayrıca döviz kurundan kaynaklı araç parça fiyatlarının çok fazla yükseldiğini belirten Bağcı, “Bazı sigorta şirketleri araçlara sigorta yaparken zarar ediyordu. Hatta bazı firmalar bu nedenden dolayı sigorta yapmayı kaldırdı. Yeni gelen düzenleme ile bir nebze de olsa sigorta şirketleri zarar etmeyecek. Çünkü risk grubunda yer alan sürücülere daha fazla pirim çıkaracak. Sürücü kaza yaptığında ise sigorta firması eskisi kadar zarar etmeyecek.” açıklamasında bulundu.