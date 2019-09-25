Araçta sigara içme cezası uygulanmadan zamlandı!

6 yıl sonra otomobillerde sigara içme yasağı tekrar uygulanacak. 2013 yılında 4207 sayılı kanunda yapılan değişikle hususi araçların şoför koltuklarında sigara içilmesine 88 TL para cezası kesilmesi kararlaştırılmıştı fakat ceza şimdi yeniden değerlemeyle birlikte 153 TL’ye çıktı.

Bu cezanın neredeyse hiç uygulanmıyor olması eleştiri konusu olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta yaptığı açıklamada otomobillerde sigara içilmesinin artık tamamen yasaklanacağını söyledi.

Bunun üzerine Muğla, Fethiye'de bugün trafik polislerinin yaptığı uygulama sonucu sürücülere 153 TL para cezası kesildi.

Ceza yiyen İsmail Akdağ, bütün sigara satan yerlerin kapatılması gerektiğini söyledi. Sigara serbest olduğu sürece vatandaşın alacağını belirten Akdağ, “Bu sigarayı aldığında evde ve araçta da içecekler. Vatandaşın suç işlenmesi istenmiyorsa, bunun satılmaması lazım” dedi. Öte yandan, yaklaşık iki saat yapılan uygulamada altı sürücüye toplam 918 TL ceza yazıldı.