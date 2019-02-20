Arap yatırımcılardan Türk konutlarına ilgi

Türk gayrimenkul sektörü ile Körfez bölgesinden yatırımcıları, acenteleri ve bireysel alıcıları buluşturan 13.Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi 23-24 Mart tarihlerinde Hilton Convention Center’da düzenlenecek. Arab Türk İş Adamları ve Yatırımcılar Derneği ana sponsorluğunda düzenlenecek olan fuara 51 firma toplam 270 proje ile katılırken, ziyaretçi sayısının 7 bini aşması öngörülüyor.

Fuar kapsamında düzenlenecek Arap-Türk Zirvesi'nde de Körfez ülkeleri ve Arap dünyasından gelen yatırımcıların Türk firmalarla milyon dolarlık iş bağlantıları yapmaları bekleniyor. Ayrıca fuarda Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından konut ve yatırım yapan Araplara vatandaşlık hakları anlatılacak.

VATANDAŞLIK HAKKI SATIŞLARI ARTIRACAK

Fuarı 12 senedir düzenlediklerini ve toplamda 157 bin gayrimenkul sektör yatırımcısı ve profesyoneli ağırladıklarını belirten Junior Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Haktan Öztunalı, 2007 yılından bu yana yüz milyonlarca dolarlık alım satım işlemi gerçekleştiğini söyledi. Geçtiğimiz yıl fuarı 6 bin 755 kişinin ziyaret ettiğini belirten Öztunalı, bu sene ise 7 bin kişiden fazla bir ziyaret beklediklerini ifade etti.

Fuarın Türk gayrimenkul sektörü ile Körfez sermayesini tek bir platformda buluşturduğuna işaret eden Öztunalı, “Körfez sermayesinin yanında Azerbeycan, Almanya, Rusya, İngiltere, Hollanda ve Bosna Hersek’ten de alıcılar gelecek. Ayrıca Türkiye’de yaşayan Araplardan da katılım bekliyoruz. Türkiye’de konut alımında vatandaşlık şartının 250 bin dolara düşürülmesi ülkemizdeki gayrimenkullere yabancı ilgisini artırdı. Bu ilginin fuara da yansıyacağını düşünüyoruz” dedi.

Öztunalı, bu sene özellikle Suudi Arabistan, İran, Irak, Suriye, Fas ve Tunus’tan yoğun bir katılım beklediklerine işaret etti.

YABANCILARDAN BÜYÜK TALEP VAR

Arap Türk İş Adamları ve Yatırımcılar Derneği Başkanı İsmail Altın de son dönemde Körfez sermayesinden Türkiye’ye çok büyük bir talep olduğuna dikkat çekti. Konut alımında vatandaşlık şartlarının kolaylaştırılması ile birlikte satışların çok arttığını ve geçtiğimiz yıl 40 bin adede dayandığını ifade eden Altın, “Körfez bölgesi için vatandaşlık ve pasaport çok önemli bir konu. Bu zirvede de 19 Körfez ülkesinden ticaret odalarına ve konsolosluklara vatandaşlık edinimi ile ilgili tüm bilgileri vereceğiz. Şimdiden fuara çok yüksek bir talep olduğunu gözlemliyoruz. Ayrıca Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’ın ülkedeki yabancılara yönelik vergileri artırıp sağlık ve eğitim maliyetlerini yükseltmesi, bu ülkelerden ciddi bir çıkışa neden oldu. Bu kaçıştan Türkiye olarak ciddi bir pay alabiliriz.” dedi.

Altın, tüm bu etkenler bir araya geldiğinde 2019 için yabancılara 45 bin konut satışına ve 15-20 milyar dolarlık hasılata ulaşılabileceğinin altını çizdi.