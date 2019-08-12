Araplardan Hindistan’a tarihi yatırım

Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco, Hindistan'ın petrokimya şirketi Reliance Industries'in yüzde 20'sini 75 milyar dolara satın aldı. Financial Times'ın haberine göre şirket dünyanın en zengin Hindistanlı ismi Mukesh Ambani'ye ait. Anlaşma için ödenecek tutar Reliance'ın borçlarını da kapsıyor.

Ambani'ye göre Suudi Kraliyet Ailesi'nin harcadığı 75 milyar dolarlık ücret bugüne kadar Hindistan'a yapılan en büyük miktarlı dış yatırım oldu.

Suudilerin, Reliance'a petrokimya endüstrisinde kullanılması için günlük 500 bin varil petrol sağlayabileceği ifade ediliyor.

Küresel petrol fiyatlarının düşük bir seviyede olması Suudi Arabistan'ı kaynak yaratmak için yeni arayışlara yöneltiyor.

Aramco'nun bu yılın ilk yarısında elde ettiği gelir 46.9 milyar dolardı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 daha az. Fakat maliyetlere oranla Aramco hala dünyanın en fazla net kâr eden şirketi olarak görülüyor.