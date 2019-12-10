Araştırma sonuçları açıklandı! Aile şirketleri dışarıya açılıyor

KPMG'nin Avrupa Şirketleri Barometresi 2019 sonuçlarına göre Türkiye'de son bir yılda yurt dışındaki faaliyetlerini artıran şirketlerin oranı yüzde 64'e ulaştı. Avrupa'daki oran ise yüzde 37. Türkiye'de aile şirketi yöneticilerinin yarısı, şirketlerinin geleceğine güvenle bakıyor. Önümüzdeki yıl uluslararası genişleme için yatırım yapacağını söyleyenlerin oranı ise yüzde 19.

28 AİLE ŞİRKETİ YÖNETİCİSİ KATILDI

KPMG'nin Avrupa Aile Şirketleri Derneği (EFB) ile birlikte hazırladığı Avrupa Aile Şirketleri Barometresi'nin 8'incisi yayımlandı. Araştırmaya 27 ülkeden 1.613 ve Türkiye'den 28 aile şirketi yöneticisi katıldı. Araştırma, Türkiye'deki aile şirketlerinin yüzde 64'ünün son bir yılda yurt dışı faaliyetlerini artırdığını, Avrupalı aile şirketlerinde bu oranının yüzde 37 olduğunu ortaya koydu. Ayrıca araştırmaya Türkiye'den katılan şirketlerin yüzde 19'u önümüzdeki yıl uluslararası genişleme hedefliyor.

Avrupalı şirketlerde ise bu oran yüzde 13. Türkiye'deki şirketler, kârlılık koruma oranında da Avrupalı aile şirketlerinin önünde. Türkiye'deki kârlılık koruma oranı yüzde 75 iken, Avrupa'da yüzde 49. Araştırmadan dikkat çeken satır başları şöyle:

AVRUPALILAR POZİTİF

Avrupalı aile şirketleri şirketlerinin geleceklerini pozitif değerlendiriyor. Avrupalı katılımcılar için siyasi dengesizlikler yüzde 51, artan vergi oranları yüzde 56, istikrarsız döviz kurları ise yüzde 32 oranında kaygı oluşturuyor. Türkiye'ye bakıldığında ise bu oranlar sırayla yüzde 75, yüzde

36 ve yüzde 79.

Aile şirketleri için en ciddi problemlerden biri olan sonraki kuşağa devir konusunda Türkiye sonuçları olumlu. Türkiye'deki şirketlerin yüzde 43'ü yönetimi yeni nesle devre hazır olduğunu belirtirken, Avrupa'da bu oran yüzde 27.

Son 12 ay içinde Avrupalı katılımcıların yüzde 59'u cirolarının arttığını, yüzde 28'i ise aynı kaldığını belirtti. Türkiye'deki aile şirketlerinin yüzde 68'i artış, yüzde 14.29'u ise sabit kaldığını ifade etti.

Gelecek 2 yıl için Avrupalı aile şirketlerinin yüzde 72'si inovasyonun, yüzde 64'ü de eğitimin yüksek öncelik taşıdığını söyledi. Yeni pazarlara açılma konusunda bu oran yüzde 35, ürün ve hizmet çeşitlendirmede ise yüzde 50. Türkiye'deki aile şirketlerinin yöneticilerin yüzde 46'sı inovasyon, yüzde 86'sı eğitime öncelik vereceklerini söyledi.

GELECEĞE GÜVENLE BAKAN ŞİRKETLERİN ORANI YÜZDE 53.57

KPMG Law Kurucu Ortağı Avukat Onur Küçük, araştırmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede “Avrupa genel ortalamasına göre katılımcıların yüzde 62'si şirketlerinin geleceğine güvenle bakıyor. Türkiye'de ise bu oran yüzde 53.57” dedi. Türk aile şirketlerinin yüzde 26'sının önümüzdeki yıl ana iş alanlarında yatırım planladığını vurgulayan Küçük, Avrupa'da bu oranın yüzde 27 olduğunu söyledi. Küçük, hem Türkiye'deki şirketler (yüzde 21) hem de Avrupalı şirketler (yüzde 25) için inovasyonun ikinci sırada olduğunu belirtti.