Arjantin ekonomisinde ‘yemin ver’ dönemi

Latin Amerika’nın üçüncü büyük ekonomisi Arjantin’in Merkez Bankası borç krizini durdurmak ve spekülasyonları azaltmak için yeni kur kontrollerini açıkladı.

Yeni kur kontrolleri, döviz satın alan herkesin bu dövizi tahvil almak için kullanmadan önce en az beş gün bekleyeceğine dair söz verdiğini gösteren yeminli ifade sunmasını gerektiriyor. Böylece hükümet ülkedeki para trafiği hakkında önceden bilgi sahibi olacak. Önceki düzenlemeye göre dövizle tahvil alan biri anında bu tahvili satarak yüzde 5-7 arasında bir kâr sağlıyor ve piyasada dalgalanmaya neden oluyordu.

Türkiye’de de geçen mayıs ayında Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu kararı çerçevesinde 100 bin dolar ve üzerinde döviz alımlarının bir gün sonra hesaplara geçmesine karar verilmişti.

MERKEZ DÖVİZ ALIMLARINI SINIRLAYABİLİYOR

Arjantin’de hükümet 1 Eylül’de aldığı kararla kur kontrollerini başlatmıştı. Ülkenin resmi gazetesinde yayımlanan karara göre, döviz rezervleri azalan merkez bankasına döviz alımlarını sınırlama yetkisi verilmişti.

PESO YERLERDE

Reuters’ta yer alan habere göre geçen ay Arjantin Merkez Bankası dolarla mücadele edebilmek için döviz rezervlerinden 15 milyar dolar kaybetti. Merkez Bankası verilerine göre rezervler geçen ay yüzde 22 eridi.

Sadece ağustos ayında peso dolar karşısında yüzde 22 değer kaybetti. Arjantin’de yıllık enflasyonun önümüzdeki aralık ayında yüzde 60 olması bekleniyor.

27 Ekim’de ülkedeki genel seçim şu an ekonomi gündeminin de bir numaralı maddesi. Öte yandan Arjantin ekonomisinin seyri Türkiye ile de bazı benzerlikler gösteriyor. İki ülke de 2001 yılında derin bir ekonomik krize girmişti fakat Arjantin’de kriz çok daha sert şekilde hissediliyor, halk marketleri yağmalıyordu.

REUTERS-SOZCU.COM.TR

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