ASDEP sürekli işçi alımı kura sonuçları belli oldu! ASDEP personel alımı kura sonucu…

Sosyal yardım ve sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan aile ve bireylerin objektif kriterlere göre tespiti, bilgilendirilmesi, sosyal yardım ve hizmetlerden yararlandırılması, diğer kamu hizmetlerinden yararlanmalarının sağlanması ve bu suretle yaşam koşullarının iyileştirilmesi, refah seviyelerinin yükseltilmesini amaçlayan bu sürecin tüm aşamalarında kendilerine rehberlik edilmesini öngören program ASDEP yani Aile Sosyal Destek Programı kapsamında çalıştırılmak üzere alınacak olan sürekli işçi alımı kuraları noter huzurunda Ankara’da gerçekleşti. İşte, ASDEP sürekli işçi alımı kura sonucu sorgulama ekranı…

ASDEP KURA SONUÇLARI

KAZANAN ADAYLAR SÖZLÜ SINAVA GİRECEK

Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığın veya ilgili İl Müdürlüğünün internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

ASDEP NEDİR?

ASDEP yani Aile Sosyal Destek Programı, sosyal yardm ve sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan aile ve bireylerin objektif kriterlere göre tespiti, bilgilendirilmesi, sosyal yardım ve hizmetlerden yararlandırılması, diğer kamu hizmetlerinden yararlanmalarının sağlanması ve bu suretle yaşam koşullarının iyileştirilmesi, refah seviyelerinin yükseltilmesini amaçlayan bu sürecin tüm aşamalarında kendilerine rehberlik edilmesini öngören bir programdır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) kayıtlı vatandaşlarımızın hanelerine ASDEP çalışanları tarafından ziyarette bulunularak gerekli rehberlik, yönlendirme ve takip yapılacaktır.