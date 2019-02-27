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Aselsan net kârı yüzde 68 arttı

Aselsan geçen yılın tamamında bir önceki yıla göre yüzde 68.6 artışla 2.3 milyar lira net kâr elde etti.

08:38 -
Haberler Ekonomi
Aselsan net kârı yüzde 68 arttı

Şirketin dün akşam açıkladığı bilançosuna göre satış gelirleri yüzde 66.4 artışla 9 milyar lira oldu.

Aselsan’ın ayrıca yayımladığı 2019 beklentilerinde şunlar yer aldı:

*Konsolide gelirlerdeki artış (TL bazında): yüzde 40-50 *Konsolide kur farkından arındırılmış FAVÖK marjı: yüzde 19-21 *Konsolide yatırım (maddi ve maddi olmayan duran varlıklar) harcamaları: Maddi duran varlık 650 Milyon TL, maddi olmayan duran varlık 350 Milyon TL *Bu beklentiler yıl ortalamasında USD/TL kurunun 5.63 ve EUR/TL kurunun 6.45 seviyesinde olacağı varsayımına dayanmaktadır.

REUTERS

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Son güncelleme: android-time 08:39 27.02.2019
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