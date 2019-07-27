Asgari ücret 2.020 lira açlık sınırı 2.025 TL

Sendikadan yapılan açıklamada asgari ücretin 2.020 lira olduğu hatırlatılarak 7 ayda asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığı vurgulandı. TÜRK-İŞ'in araştırmasına göre, temmuz ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2.075 TL 24 kuruş, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 6.759 TL 73 kuruş, evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın ‘yaşama maliyeti' ise aylık

2.564 TL 52 kuruş olarak hesaplandı. Sendikadan yapılan açıklamada, 2019'un tamamında geçerli olmak üzere bekar bir işçi için aylık net asgari ücretin 2.020 TL olarak belirlendiği hatırlatıldı.