Asgari ücret 2020 ne kadar olur?

Asgari ücret ile ilgili taraflar pazarlıklarını sürdürürken Erdoğan’dan flaş bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücretle ilgili olarak, “Geldikleri noktayı görelim jestimizi yaparız” dedi.

İŞVERENLERİN SENDİKASI TİSK: ASGARİ ÜCRET DENGELERİ GÖZETİLEREK BELİRLENMELİ

Erdoğan’un bu açıklamasının ardından Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu’ndan bir açıklama geldi. TİSK, ülkedeki mevcut ekonomik tablonun üretim, istihdam ve rekabet edebilirlik açısından vergisini düzenli ödeyen, çalışanın sigorta primini düzenli yatıran işletmelerin varlığını sürdürebilmesini gerekli kıldığını belirterek, yeni asgari ücretin dengeler gözetilerek belirlenmesinden yana olduklarını bildirdi.

TİSK açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

“Ülkemizin bugün ulaştığı ekonomik değerde, işçinin de işverenin de çok büyük payı var. Çalışanların yaşam koşullarının da farkındayız. Gönül ister ki tüm ücretler yükselsin. Ancak, gerçekçi ve stratejik bakış açısı ile yeni yatırım çekmemiz için, yanı başımızdaki ülkelere yatırım kaptırmamak için, makul ve dengeli bir asgari ücretin tespit edilmesi elzem.”

İŞÇİLERİ TEMSİL EDEN SENDİKALARDAN ORTAK AÇIKLAMA: 2 BİN 578 TL’DEN GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK yaptığı ortak açıklamada asgari ücret pazarlıklarında 2.578 TL'den geri adım atmayacaklarını ifade ettiler.

ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI: 2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrette, Yeni Ekonomi Programı’na göre 2020 yılı enflasyon hedefi olan yüzde 8.5 oranında artış yapılırsa, brüt asgari ücret 2 bin 775 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 191 TL'ye çıkabilir.

Merkez Bankası enflasyon raporunda ve YEP'te 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12 seviyesinde bulunuyor. Komisyon bu oranı esas alırsa brüt asgari ücret 2 bin 865 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 262 TL'ye yükselir.

Komisyon yüzde 10 oranında artış yapmayı kararlaştırırsa bu durumda brüt asgari ücret 2 bin 814 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 222 TL'ye çıkar.

TÜİK'İN ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ NE KADAR OLMUŞTU?

TÜİK ise asgari ücret önerisini açıklamıştı. TÜİK, asgari ücret pazarlıklarının başlaması bakımından önemli olan, bir işçinin asgari geçim tutarını ağır statüdeki işlerde 2.331, orta statüdeki işlerde 2.086, hafif statüdeki işlerde ise 1.940 TL olarak belirlemişti.

TÜİK’in asgari ücret önerisi geçen yıl ağır işler için 2 bin 213 TL, orta işler için bin 978,80 TL ve hafif işler için bin 841.40 TL olmuştu. TÜİK’e göre ağır statüdeki bir işçinin geçim maliyeti yıllık yüzde 5.4 arttı.