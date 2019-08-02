İlk olarak 2016 yılında yapılan değişiklik ile 5510 sayılı Kanuna eklenen madde sayesinde yürürlüğe giren asgari ücret desteği hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar sık sık internet aramaları yapmaktadır. Asgari ücret desteği şartları nelerdir? Çalışma Bakanlığı ne kadar asgari ücret desteği veriyor? Bu ve bunun gibi sorularla merak edilenleri arayan vatandaşlar için asgari ücret desteği ve şartlarını ayrıntılı bir şekilde derledik. İşte haberimizin detayları…

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Asgari ücret desteği; işverenler üzerindeki yükü azaltmak için Kanun koyucu tarafından, sigorta primlerinin ödenmesi kapsamında işverenlere sağlanan kanuni desteğe denmektedir.

Asgari ücret desteği ilk olarak 2016 yılında yürürlüğe girdi. 5510 sayılı Kanunun geçici 78 inci maddesi kapsamında uygulanan asgari ücret desteği daha sonrasında 2017 ve 2018 yıllarında da yine 5510 sayılı kanuna eklenen geçici maddeler ile devam etmiştir.

Resmi Gazete'nin 30.01.2019 tarihli yayımında “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile yapılan değişiklik sonrası 5510 sayılı Kanunun Geçici 78'inci maddesine eklenerek 2019 yılında da devam edeceği bildirilmiştir.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ŞARTLARI NELERDİR?

İşverenler yönünden aranan şartlar şu şekilde belirlenmiştir;

– Özel sektör iş yeri işverenleri,

– 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen kamu idareleri dışında kalan diğer kamu iş yeri işverenleri bu destekten yararlanabilmektedir.

Sigortalılar yönünden aranan şartlar şu şekilde belirlenmiştir;

– 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları(MYÖ) hükümleri uygulanan sigortalılar bu destekten yararlanabilirler.

ÇALIŞMA BAKANLIĞI NE KADAR ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ VERİYOR?

Asgari ücret desteği 2019 yılında uygulanacak iş yerlerinin 2018 yılı Ocak ile Kasım dönemlerinde çalıştırdığı uzun vadeli sigorta kollarında tabi olan sigortalıların sayısına bağlı değişmektedir.

Ocak/2018 – Kasım/2018 Dönemindeki Ortalama Uzun Vadeli Sigortalı Sayısı

1 ile 499 kişi için;

*Aylık: 150,00 TL

*Günlük: 5,00 TL

500 ve üzeri kişi için;

*Aylık: 100,80 TL

*Günlük: 3,36 TL

2019 yılında asgari ücret desteğinden yararlanacak uzun vadeli sigortalı sayısının Ocak/2018 ve Kasım/2018 dönemlerinde bildirilen en düşük sigortalı sayısından az olmaması gerekir. 2019 yılından önce tescil edilen iş yerleri için belirlenen en düşük uzun vadeli sigortalı sayısının altında uzun vadeli sigortalı bildirimi yapılan 2019 yılındaki aylar için asgari ücret desteği verilmeyecektir.

Daha ayrıntılı bilgi için https://www.iskur.gov.tr/isveren/tesvikler/asgari-ucret-destegi/ adresini ziyaret edebilirsiniz.