Asgari ücret desteği teklifi Meclis’te

Asgari ücret desteği ve uyumlu mükelleflere vergi avantajı sağlanmasını da içeren teklif TBMM'ye sunuldu.

AKP’nin işletmelere asgari ücret desteği, uyumlu mükelleflere vergi avantajı sağlanması, Enerji Piyasaları İşletme AŞ’de (EPİAŞ) uzun vadeli elektrik satışlarının önünün açılması gibi düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM’ye sunuldu.

AKP’li milletvekillerinin hazırladığı teklifle vergiye uyumlu mükelleflerin vergi indirimlerinden faydalanması kolaylaştırılması ve işsizlik kapsamındaki tazminatlara uygulan gelir vergisi istisnasına açıklık getirilmesi amaçlanıyor.

Yürütme ve yürürlük dahil 18 maddeden oluşan torba teklife göre asgari ücret desteği 2019 yılında da devam ettirilecek. Bu kapsamda 500’ün altında personel çalıştıran işletmeler için 150 TL, 500’ün üstünde personel çalıştıran işletmeler için ise 100 TL asgari ücret desteği sağlanacak.

İşsizlik kapsamındaki tazminatlara uygulanan gelir vergisi istisnasına açıklık getirilmesi hedeflenen teklifle geçmişteki vergi kesintilerinin iadesi de sağlanacak.

Bu arada AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş teklifle ilgili AA’ya verdiği bilgide toptan enerji piyasasında uzun vadeli elektrik satışının söz konusu olmadığını söyleyerek, “Teklif ettiğimiz düzenlemeyle EPİAŞ’ta uzun vadeli elektrik satışlarının da önünü açmış olacağız” dedi.

Muş, teklifle 2019 ve 2020 yıllarında oynanacak UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Şampiyonlar Ligi maçları için Türkiye’ye gelecek spor kulüplerine bazı vergi istisnaları getirileceğini da söyleyerek, “Çünkü onlar burada yerleşik değiller. Yalnızca spor müsabakaları için burada kalıp tekrar ülkelerine dönecekler. Dolayısıyla bir düzenlemeye ihtiyaç var” diye konuştu.

REUTERS