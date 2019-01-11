Asgari ücret ne kadar oldu? AGİ 2019 tutarları…

Yeni yılın gelmesi ile birlikte milyonlarca çalışanı etkileyecek AGİ ve asgari ücret en çok konuşulan konular arasına girdi. Asgari ücret 1 Ocak'ta 2020 TL'ye yükseldi. Asgari ücretin artması ile birlikte AGİ gibi bir çok ödeme de değişti. Peki bekar, evli ve çocuklu AGİ ne kadar oldu?

Yeni asgari ücret ve AGİ 1 Ocak 2019’dan itibaren yürürlüğe girecek, ocak ayı maaşları zamlı olarak yatacak. Maaşını çalışma süresi başında alanlar ocak ayının başında, çalışma süresinin ilk ay sonunda alanlar ise ocak ayının sonunda zamlı asgari ücretlerini alacak. Asgari ücret ile çalışanların maaşına AGİ de dahil.

ASGARİ ÜCRET AGİ'Yİ DE YÜKSELTTİ!

Asgari Geçim İndirimi, bireyin veya geçim düzeyini sağlayacak bölümün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması anlamına geliyor. Evli ve eşi çalışmayan, 230.22 TL alacak, 1 çocuğu var ise 259 TL alacak. AGİ'de güncel tutarlar listesine haberin devamından erişebilirsiniz…

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287.78 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326.15 TL

Evli ve eşi çalışan: 191.85 TL

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 220.63TL

Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 249.41 TL

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 287.98 TL

Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 306.96 TL

Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 326.15 TL

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NELERİ ETKİLEYECEK?

Asgari ücret zammı işsizlik ödeneği, doğum, askerlik yurtdışı borçlanmaları, BES’teki devlet katkısı, Sosyal Güvenlik Destek Primi, Kıdem tazminatı, idari para cezaları, İsteğe bağlı sigorta primleri, Asgari Geçim İndirimi gibi çok sayıda ödemenin de temelini oluşturacak.

*Geçici işsizlik ödeneği

*İşsizlik maaşı

*Asgari geçim indirimi

*Evde bakım ücreti

*65 yaş ve engelli aylığı kriteri

*Bireysel Emeklilik Sigortası için sağlanan devlet katkısı

AGİ HESAPLAMASI NASIL YAPILIYOR?

Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarına yıllık

İşçinin kendisi için % 50

Çalışmayan ve geliri olmayan eş için % 10

Birinci ve ikinci çocuk için çocuk başına % 7,5

Üçüncü çocuk için % 10

Dördüncü ve daha fazla çocuk için % 5’er

indirim uygulanır. Uygulanan indirim matrahı oluşturur ve gelir vergisinin ilk dilimine geldiği için % 15’lik orandan işlem görür. % 15 ile çarpılan indirimli gelir 12’ye bölünerek her ay ödenen AGİ bulunmuş olur.