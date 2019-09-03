Çalışan, çalışmaya yeni başlayan her vatandaşın sık sık duyduğu bir kavram olan asgari ücret çoğunlukla merak konusu olmuştur. Yaklaşık 7 milyon kişi yakından ilgilendiren asgari ücret ile ilgili akılları karıştıran birçok soru bulunmakta. Asgari ücret nedir, yılda kaç kez zamlanır? Asgari ücret ne kadar? 2019 yılı asgari ücrette net ve brüt maaş ne kadar oldu? Asgari ücret hangi kriterlere göre belirleniyor? Ne kadar zam yapıldı? Bu ve bunun gibi daha birçok sorunun cevabını arayanlar için hazırladığımız haberde tüm detayları bulabileceksiniz. İşte haberimizin detayları…

ASGARİ ÜCRET NEDİR, YILDA KAÇ KEZ ZAMLANIR?

Bir insanın temel ihtiyaçları olan beslenme, barınma, ısınma, giyinme, ulaşım ve eğitim gibi gereksinimlerden kaynaklanan masrafları karşılayabilmesi için, çalışmalarına karşılık verilen en düşük ücret anlamına gelen asgari ücret bu doğrultuda düzenlenmiştir. Devletin çeşitli temsilcilerle bir araya gelerek belirlediği ve her sene güncellediği asgari ücret ülkedeki hangi iş kolu olursa olsun ya da çalışanların tabi oldukları yasa fark etmeksizin bir işçinin alabileceği en düşük ücreti temsil eder. Devlet tarafından belirlenen asgari ücretin daha altında bir ücrete herhangi bir işçi çalıştırılamaz.

Asgari ücret yönetmeliğinde belirtildiği gibi (ayrıntılarına https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.5454&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch= linkinden ulaşabilirsiniz) sadece 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olan iş kollarında çalışanlar için değil tüm iş kollarında çalışanlar için geçerlidir. Asgari ücret komisyonu tarafından belirlenir. Komisyon her yıl toplanır ve belli kıstaslar çerçevesinde bir sonraki yıl için geçerli olması gereken ücreti belirler.

2019 ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR?

Yıllık enflasyon rakamlarına bakılarak belirlenen asgari ücret geçtiğimiz 2018 yılında net aylık 1.603,12 TL’ydi. 2019 yılı için %26,05 oranında zam gerçekleşti ve 2019 yılı için brüt 2.558,40 TL, net olarak ise 2.020,90 TL olarak belirlendi.