Türkiye'de birçok çalışan, çalışmalarının karşılığını asgari ücret üzerinden almaktadır. 2019 yılına ait asgari brüt ücreti 2.558,00 TL iken bu oranın neye göre belirlendiği merak konusu. Asgari ücret ile çalışan vatandaşların bir sonraki yıllar için belirlenen zam miktarlarını, bu zam miktarlarının hangi şartlarda oluşturulduğu ve ücretin ne olacağını son zamanlarda araştırmasının ardından konuya ilişkin bir ayrıntılı bir haber hazırladık. Peki, asgari ücret neye göre belirlenir? İşte detaylar…

ASGARİ ÜCRET NEDİR?

Bir vatandaşın en temel ihtiyaçları olan, beslenme, barınma, sağlık, giyim, ısınma, ulaşım gibi gereksinimleri karşılayabilmesi için, çalışmalarının karşılığı olarak verilen en düşük ücret anlamına gelen asgari ücret, bu ihtiyaçlara yetecek şekilde düzenlenmiştir.

Devletin belirli temsilcilerin katılımlarıyla en az fazla iki senede, genellikle her sene güncellediği asgari ücret tutarı, çalışanların hangi iş kolunda ve hangi asaya tabi olarak çalıştığına bakılmaksızın işçiye verilebilecek en düşük maaşı temsil etmektedir. Çalışan işçilere devlet tarafından belirlenen asgari ücret altında herhangi bir ücret ödenemez.

ASGARİ ÜCRET NEYE GÖRE BELİRLENİR?

Asgari ücret belirlenirken göz önünde tutulan en önemli etken 01.08.2004 tarihli, 25540 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Asgari Ücret Yönetmeliği'nde belirtilmiştir. Buna göre asgari ücret dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ile benzeri sebeplere dayalı hiçbir etkenden dolayı ayrım yapılmaksızın belirlenmelidir.

Asgari ücret belirlenmesi ile ilgili hükümler, iş sözleşmesi ile çalışan 4857 sayılı İş Kanununun kapsamında olan veya olmayan, her türlü işçinin çalıştığı ve tüm işkollarını kapsamaktadır. Konuyla ilgili mevzuata http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.5454&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0 linkinden ulaşabilirsiniz.

Asgari ücret komisyonu, ücretin bir günlük olarak belirler. Aylık, haftalık, saat başına, parça başına veya yapılan iş tutarına göre ücret ödenen durumlarda gerekli ayarlamalar buna göre yapılır.

Asgari ücretler en geç iki yılda bir olacak şekilde belirlenir ve ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durum, ücretlerle geçinme indekslerini göz önünde bulundurur.

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