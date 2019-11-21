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Asgari ücret pazarlığı yaklaştı! 2020 yılında asgari ücret ne olacak?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret pazarlığında geri sayım başladı. Hak-İş, DİSK ve Türk-İş'in bu yıl pazarlık masasına beraber oturması bekleniyor. Zam oranının ne olacağı ise henüz belli değil. YEP'e göre 2019 yıl sonu enflasyonu yüzde 12, 2020 yıl sonu enflasyonu ise yüzde 8.5 olacak. Kesin olmamakla birlikte asgari ücrete yapılacak olan zamda bu rakamlar dikkate alınabilir. İşte olası zam senaryoları...

Sozcu.com.tr
10:49 -
Haberler Ekonomi
Asgari ücret pazarlığı yaklaştı! 2020 yılında asgari ücret ne olacak?

Asgari ücrette kritik dönem yaklaştı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret pazarlığı aralık ayında başlayacak. Geçen yıl asgari ücrete yüzde 26,05, yani 417 TL zam yapılmıştı.

SENDİKALAR BİRLİKTE ÇALIŞACAK

Vergi yükü artıp geçim koşulları ağırlaştıkça sendikalar sıkıntılarını daha yüksek perdeden dile getirmeye başladı. Öyle ki 13 Kasım’da Ankara'da tarihi bir buluşma gerçekleşti.

Üç sendikanın buluşması ‘tarihi' olarak nitelendiriliyor.

Yıllarca bir araya gelmeyen Türk-İş, Hak-İş ve DİSK bir araya gelerek bütün ücretlerden asgari ücrete tekabül eden kısmın vergiden muaf olmasını istedi. Üç sendika asgari ücret konusunda da birlikte çalışacak.

2003 YILINDAN BU YANA ASGARİ ÜCRET

YILASGARİ ÜCRET (TL)
2003225
2004318
2005350
2006380
2007419
2008503
2009546
2010599
2011658
2012739
2013803
2014891
20151.000
20161.300
20171.404
20181.603
20192.020

Asgari ücret; işçinin yaşamı için gerekli temel ihtiyaçlarını (barınma, yeme, içme, sağlık, giyinme, ulaşım vs.) karşılayabilmesi için, işvereni tarafından çalışmasına karşılık verilen en düşük ücret anlamına geliyor. Bu ücret hangi iş kolunda çalışırsa çalışsın işçinin alacağı minimum fiyattır ve her sene devletin çeşitli koşullara göre belirlediği oranlarda zamlanıyor.

Asgari ücretin belirlendiği komisyonda yasa gereği 5 işçi, 5 işveren ve 5 devlet temsilcisi bulunuyor. Asgari ücretlilerin gelir vergisi oranı yüzde 15 ancak asgari geçim indirimi ile verginin bir bölümü iade ediliyor.

ZAM SENARYOLARI

Asgari ücrette, Yeni Ekonomi Programı’na göre 2020 yılı enflasyon hedefi olan yüzde 8.5 oranında artış yapılırsa, brüt asgari ücret 2 bin 775 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 191 TL'ye çıkabilir.

Merkez Bankası enflasyon raporunda ve YEP'te 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12 seviyesinde bulunuyor. Komisyon bu oranı esas alırsa brüt asgari ücret 2 bin 865 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 262 TL'ye yükselir.

Komisyon yüzde 10 oranında artış yapmayı kararlaştırırsa bu durumda brüt asgari ücret 2 bin 814 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 222 TL'ye çıkar.

Son güncelleme: 10:53 21.11.2019
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