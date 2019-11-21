Asgari ücret pazarlığı yaklaştı! 2020 yılında asgari ücret ne olacak?

Asgari ücrette kritik dönem yaklaştı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret pazarlığı aralık ayında başlayacak. Geçen yıl asgari ücrete yüzde 26,05, yani 417 TL zam yapılmıştı.

SENDİKALAR BİRLİKTE ÇALIŞACAK

Vergi yükü artıp geçim koşulları ağırlaştıkça sendikalar sıkıntılarını daha yüksek perdeden dile getirmeye başladı. Öyle ki 13 Kasım’da Ankara'da tarihi bir buluşma gerçekleşti.

Yıllarca bir araya gelmeyen Türk-İş, Hak-İş ve DİSK bir araya gelerek bütün ücretlerden asgari ücrete tekabül eden kısmın vergiden muaf olmasını istedi. Üç sendika asgari ücret konusunda da birlikte çalışacak.

2003 YILINDAN BU YANA ASGARİ ÜCRET

YIL ASGARİ ÜCRET (TL) 2003 225 2004 318 2005 350 2006 380 2007 419 2008 503 2009 546 2010 599 2011 658 2012 739 2013 803 2014 891 2015 1.000 2016 1.300 2017 1.404 2018 1.603 2019 2.020

Asgari ücret; işçinin yaşamı için gerekli temel ihtiyaçlarını (barınma, yeme, içme, sağlık, giyinme, ulaşım vs.) karşılayabilmesi için, işvereni tarafından çalışmasına karşılık verilen en düşük ücret anlamına geliyor. Bu ücret hangi iş kolunda çalışırsa çalışsın işçinin alacağı minimum fiyattır ve her sene devletin çeşitli koşullara göre belirlediği oranlarda zamlanıyor.

Asgari ücretin belirlendiği komisyonda yasa gereği 5 işçi, 5 işveren ve 5 devlet temsilcisi bulunuyor. Asgari ücretlilerin gelir vergisi oranı yüzde 15 ancak asgari geçim indirimi ile verginin bir bölümü iade ediliyor.

ZAM SENARYOLARI

Asgari ücrette, Yeni Ekonomi Programı’na göre 2020 yılı enflasyon hedefi olan yüzde 8.5 oranında artış yapılırsa, brüt asgari ücret 2 bin 775 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 191 TL'ye çıkabilir.

Merkez Bankası enflasyon raporunda ve YEP'te 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12 seviyesinde bulunuyor. Komisyon bu oranı esas alırsa brüt asgari ücret 2 bin 865 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 262 TL'ye yükselir.

Komisyon yüzde 10 oranında artış yapmayı kararlaştırırsa bu durumda brüt asgari ücret 2 bin 814 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 222 TL'ye çıkar.