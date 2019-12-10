Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 yılı asgari ücretini belirlemek üzere yeniden toplandı. 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin ilki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleşmişti. İkinci toplantı ise Türk-İş'te gerçekleştirildi.

Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ile komisyon üyeleri katıldı.

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“ARKADAŞLARIMIZ DİSK ve HAK-İŞ YETKİLİLERİNE BİLGİ VERECEKLER”

Toplantının açılışında konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bu yıl ilk defa DİSK ve HAK-İŞ ile birlikte bu süreci götürdüklerini kaydederek, “Geçen toplantı sonrası arkadaşlarımız DİSK ve HAK-İŞ'i ziyaret edip onların görüş ve kararını aldılar. Bugün arkadaşlarımız toplantılarını yapacak. Bizim arkadaşlarımız DİSK ve HAK-İŞ yetkililerine toplantı sonrası bilgi verecekler. Komisyon toplantısını yapacak. Sonra DİSK, HAK-İŞ ve Türk-İş kendi toplantılarını yapacak. Ortada dolaşan konuları biliyorsunuz. Açlık, yoksulluk sınırı vardı. Birde yaşam maliyeti vardı. O gün biz söylediğimiz rakam bunun altında olmasın diye talep ettik. Biz aynı noktadayız. DİSK'in talebi başka, HAK-İŞ ‘ortak bir karara katkı sağlarız' diyor. İnşallah çalışanlar lehine güzel bir toplantı olur. Güzel bir rakam açıklarsa biz de mutlu olacağımızı ifade ederiz” dedi.

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“ÜLKEMİZ İÇİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM”

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder ise, “Asgari Ücret Komisyonu’nun ikinci toplantısı yapıldı. Gelenek olduğu üzere ikinci toplantıyı Türk-İş'te yaptık. Asgari Ücret Komisyonu bağımsız bir komisyon. Bu da çalışanların geçim şartları ve ülkedeki ekonomik duruma göre asgari ücreti belirlemeye çalışıyoruz. Bu bir anayasa hükmüdür, biz de bunu uygulamaya çalışıyoruz. Bugünkü toplantıda kamu kurumlarının temsilcileri birer sunum yapmalarını bekliyoruz.

Geçen toplantımızda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK'te belli konularda veriler ve raporlamaların komisyona sunulmasını istemiştik. Bugün hangi konular sunulacağını biz de bilmiyoruz. Şimdi onları dinleyeceğiz, değerlendireceğiz. Bir sonraki toplantımız TİSK ev sahipliğinde ayın 17'sinde olacak. Orada teknik çalışmalarımız olacak. Son toplantıyı da Aralık ayının son haftası bakanımızın başkanlığında yapmayı planlıyoruz. Belirlenecek asgari ücretin tüm çalışma hayatına ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.”

BİRİNCİ TOPLANTIDA NE OLMUŞTU?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantıda Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, tarafların bakış açısını dikkate alarak ortak bir noktada buluşmak istediklerini belirterek, “Komisyonda tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini canı gönülden diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Toplantıda, işçi ve işveren temsilcilerinin görüş ve taleplerini dile getirmesinin ardından çalışma programı belirlendi.

Komisyonun ikinci toplantısının 10 Aralık'ta Türk-İş'in, üçüncü toplantısının 17 Aralık'ta TİSK'in ev sahipliğinde yapılması kararlaştırılırken, son toplantının ayın son haftası Bakanlıkta yapılması konusunda mutabık kalındı.

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ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 20 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor. (İHA-AA)