Asgari ücret ve AGİ belli oldu! AGİ dahil asgari ücret ne kadar?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısının ardından asgari ücrete yapılacak zam oranı ve AGİ tutarı da belirlendi. Yeni asgari ücret ve AGİ 1 Ocak 2020'den itibaren yürürlüğe girecek, ocak ayı maaşları zamlı olarak yatacak. Maaşını çalışma süresi başında alanlar ocak ayının başında, çalışma süresinin ilk ay sonunda alanlar ise ocak ayının sonunda zamlı asgari ücretlerini alacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

2020 yılı için asgari ücret teklifi bekar bir işçi için brüt 2.943 net 2.324 TL olarak açıklandı. Böylece asgari ücrete net yüzde 15.04 zam yapılmış oldu. Karar oy çokluğu ile alındı. İşverene 75 TL asgari ücret desteği verilmeye devam edilecek.

2020 AGİ NE KADAR OLDU?

Bekar 220,68 TL

Evli, eşi çalışmayan 264.82 TL

Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297.92 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331.03 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375.17 TL

Evli, eşi çalışan 220.68 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253.79 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286.89 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331.03 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353.09 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375.17 TL

AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET

Bekar: 2.324,71 TL

Evli eşi çalışmayan: 2.368,85 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu: 2.401,96 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu: 2.435,07 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu: 2.479,21 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu: 2.479,21 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu: 2.479,21 TL

Evli eşi çalışan: 2.324,71 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu: 2.357,81 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu: 2.390,92 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu: 2.435,07 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu: 2.457,14 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu: 2.479,21 TL

AGİ NASIL HESAPLANIR??

Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarına yıllık

İşçinin kendisi için % 50

Çalışmayan ve geliri olmayan eş için % 10

Birinci ve ikinci çocuk için çocuk başına % 7,5

Üçüncü çocuk için % 10

Dördüncü ve daha fazla çocuk için % 5'er

indirim uygulanır. Uygulanan indirim matrahı oluşturur ve gelir vergisinin ilk dilimine geldiği için % 15'lik orandan işlem görür. % 15 ile çarpılan indirimli gelir 12'ye bölünerek her ay ödenen AGİ bulunmuş olur.